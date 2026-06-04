Última hora sobre la visita del papa a Madrid: todo listo en la capital para recibir a León XIV

Madrid invita a volcarse con la visita papal y pide civismo y hospitalidad con peregrinos

El alcalde de Madrid ha hecho un llamamiento a los madrileños para que reciban al papa León XIV con "cercanía y afecto" durante su visita apostólica a España y ha pedido civismo y hospitalidad ante la llegada de cientos de miles de peregrinos y visitantes previstos en la capital.

En un bando remitido a los medios con motivo de la estancia del pontífice, el regidor ha invitado a la ciudadanía a participar en los actos organizados y a contribuir a que la capital proyecte una imagen de convivencia y acogida.

"Madrid está llamada a superarse a sí misma para que esta visita histórica alcance la dignidad y la calidez que merece", ha señalado el alcalde en el texto, en el que agradece al Santo Padre haber escogido la ciudad como una de las paradas de su primer viaje apostólico a una gran nación europea.