Última hora sobre la visita del papa a Madrid: todo listo en la capital para recibir a León XIV
Ya se conoce el recorrido que realizará el papa León XIV con el papa móvil por el centro de Madrid. Se espera la llegada de miles de jóvenes para participar en la vigilia del sábado en la plaza de Lima. El tráfico en el interior de la M-30 se ha reducido más de un 30% tras el llamamiento del Alcalde para apostar por el teletrabajo.
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¿Por qué visita España el papa León XIV? El motivo de un viaje histórico
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Madrid invita a volcarse con la visita papal y pide civismo y hospitalidad con peregrinos
El alcalde de Madrid ha hecho un llamamiento a los madrileños para que reciban al papa León XIV con "cercanía y afecto" durante su visita apostólica a España y ha pedido civismo y hospitalidad ante la llegada de cientos de miles de peregrinos y visitantes previstos en la capital.
En un bando remitido a los medios con motivo de la estancia del pontífice, el regidor ha invitado a la ciudadanía a participar en los actos organizados y a contribuir a que la capital proyecte una imagen de convivencia y acogida.
"Madrid está llamada a superarse a sí misma para que esta visita histórica alcance la dignidad y la calidez que merece", ha señalado el alcalde en el texto, en el que agradece al Santo Padre haber escogido la ciudad como una de las paradas de su primer viaje apostólico a una gran nación europea.
La vicealcaldesa advierte de que el lunes será "el día más complejo" desde el punto de vista de la movilidad
La vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha advertido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de que el lunes será "el día más complejo" desde el punto de vista de la movilidad dentro de la visita del Papa León XIV a la capital.
"Creo que todo el mundo tiene asumido que el sábado y el domingo hay actos muy relevantes en cuanto al número de personas y, por lo tanto, que va a haber muchas dificultades pero nosotros creemos que probablemente el lunes sea el día más complejo desde el punto de vista de la movilidad", ha destacado.
El lunes no habrá "eventos tan masivos pero sí que habrá muchos desplazamientos de las distintas comitivas y que van a afectar a muchas partes de la ciudad". Sanz ha recordado que todos los desplazamientos del Papa implican el cierre por completo al tráfico de las vías por las que pase y con revisión previa de seguridad
Lunes 8 de junio: gran recorrido por el centro de Madrid hasta el Santiago Bernabéu
Tras el encuentro previsto en la Catedral de la Almudena, el Santo Padre volverá a recorrer las calles de Madrid a bordo del papamóvil, para dirigirse hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde mantendrá un encuentro multitudinario.
El recorrido será: calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, Calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina, Plaza de los Sagrados Corazones y estadio Santiago Bernabéu.
Este será el trayecto más extenso de toda la visita apostólica y permitirá que miles de personas puedan saludar al papa en distintos puntos del centro de Madrid.
Lunes 8 de junio: Catedral de la Almudena
El lunes 8 de junio, alrededor de las 18:00 horas, el Papa recorrerá el centro histórico de Madrid para dirigirse desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
El itinerario previsto es: glorieta de Pirámides, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, Palacio Real de Madrid y catedral de la Almudena.
Domingo 7 de junio: recorrido hacia la celebración de la Eucaristía en Cibeles
El domingo 7 de junio, aproximadamente a las 09:30 horas, León XIV se dirigirá desde el Instituto Ramiro de Maeztu hasta la Plaza de Cibeles, donde presidirá la Eucaristía dominical.
El recorrido será: calle Serrano, calle Goya, Plaza de Colón y desde este punto accederá a la zona de la celebración litúrgica en el entorno de la Plaza de Cibeles.
Estos son los recorridos del papamóvil durante la visita de León XIV a Madrid: sábado 6 de junio
Sábado 6 de junio: Camino hacia la vigilia con los jóvenes
El primer recorrido tendrá lugar el sábado 6 de junio, en torno a las 20:30 horas, cuando el Santo Padre se desplace desde la Calle Vitruvio hasta la Plaza de Lima, donde presidirá la vigilia de oración con los jóvenes.
El trayecto previsto será: calle Vitruvio, Paseo de la Castellana y Plaza de Lima.
El papa León XIV hará cuatro recorridos en papamóvil durante su estancia en Madrid
Miles de fieles tendrán la oportunidad de saludar al papa León XIV durante los distintos desplazamientos que realizará por la ciudad a bordo del papamóvil durante su visita a Madrid.
Estos desplazamientos permitirán que numerosas personas puedan encontrarse con el Papa a lo largo de algunas de las principales vías y plazas de Madrid, en un clima de alegría, oración y cercanía, según un comunicado de la Archidiócesis de Madrid.