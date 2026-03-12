Quién es René Redzepi, el chef del famoso restaurante Noma acusado de malos tratos a su personal

El jefe de cocina y fundador del célebre restaurante danés Noma, René Redzepi, ha anunciado este jueves su dimisión tras las denuncias que han aparecido en los últimos días por parte de exempleados que le acusan de haber cometido abusos en el pasado.

"Después de más de dos décadas construyendo y liderando este restaurante, he decidido retirarme y permitir a nuestros extraordinarios líderes dirigir ahora el restaurante en su siguiente capítulo", ha escrito Redzepi en su cuenta en Instagram.

Redzepi había publicado un comunicado hace unos días pidiendo disculpas y asegurando que había trabajado para cambiar, pero ahora ha decidido dar un paso más.

"He trabajado para ser un líder mejor y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura durante muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente, asumo la responsabilidad por mis propias acciones", ha apuntado este jueves.

Castigos físicos de manera sistemática

Durante las últimas semanas, Jason Ignacio White -exjefe durante tres años del laboratorio de fermentación de Noma- ha reunido en su perfil de Instagram decenas de acusaciones de extrabajadores del restaurante que hablan de puñetazos, golpes y gritos cometidos por el chef danés durante años contra sus trabajadores. Estas publicaciones han sido vistas y compartidas por cerca de diez millones de personas.

The New York Times publicó una investigación que cuenta con el testimonio de 35 trabajadores y que describe el uso de castigos físicos de manera sistemática por parte de Redzepi y otros responsables del lugar. Entre los abusos relatados, los exempleados -la mayoría de ellos estudiantes en prácticas que no recibían remuneración alguna- hablan de puñetazos en la cara y el pecho, pinchazos con utensilios de cocina y empujones contra la pared, además de insultos, gritos y trato vejatorio.

Puñetazos en el pecho y en las costillas por usar el móvil

Muchos de ellos describen traumas que perduraron en el tiempo y que en ocasiones, les llevaron a abandonar su carrera en la cocina. Entre los testimonios, el de Ben, un chef que ahora trabaja en Australia y que estuvo en Noma en 2012. Relata como Redzepi castigaba habitualmente a todos los empleados por el error de una persona. "Simplemente iba pasando y nos daba puñetazos en el pecho", mientras les gritaba improperios a la cara.

Otra exempleada dijo que no podía dejar de trabajar el tiempo suficiente para comer, y perdió 18 kilos el primer año. Una noche, Redzepi la vio usando el móvil, lo que estaba estrictamente prohibido. Lo hizo para bajar el volumen de la música a petición de un cliente. Sin mediar palabra, el cocinero le dio un puñetazo en las costillas muy fuerte y cayó contra un mostrador metálico. Se hizo un corte en la cadera y comenzó a sangrar mientras el resto del personal no se inmutaba.

No es la primera vez que se habla de los abusos cometidos en el prestigioso restaurante. En 2008, el documental "Noma at a Boiling Point" recogía imágenes con gritos a los empleados, y en 2015, el chef reconocía que había sido una "bestia" que presionaba e intimidaba a sus empleados. Pese a que las prácticas eran conocidas, Redzepi y el restaurante nunca sufrieron consecuencias reales por la revelación de estos comportamientos.

Tres estrellas michelín y fundador de uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo

Redzepi nació en Copenhague en 1977 y decidió fundar Noma en 2003 junto con otro cocinero danés, Claus Meyer, con el propósito de hacer comida utilizando únicamente ingredientes procedentes de los países nórdicos.

Noma se convirtió en uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo con tres estrellas michelín y siendo galardonado durante cinco años como el mejor restaurante del mundo. Actualmente, se prepara para abrir su residencia en Los Ángeles (EEUU) y, según el blog especializado en restauración Expedite, la empresa American Express, uno de los patrocinadores del evento en Los Ángeles, con una larga relación con el restaurante, ha cancelado su relación con Noma tras la publicación del artículo del New York Times.

Redzepi es especialmente conocido por su trabajo para reinventar y refinar una nueva cocina y alimentación nórdica, caracterizada por la inventiva y los sabores limpios. Durante años, trabajó como cocinero en el restaurante Pierre André de Copenhague y en el Kong Hans Kælder (Copenhague), El Bulli (España) y French Laundry (EEUU).