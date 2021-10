¿Quién es Michael Myers? La historia real del asesino de la máscara más famoso de Halloween

Llega Halloween y eso significa que también regresa Michael Myers. Aunque este año no lo hará únicamente en forma de disfraz. El icónico personaje del cine de terror es el protagonista de ‘Halloween Kills’, la segunda parte de la trilogía dirigida por David Gordon Green (la duodécima de la saga, aunque la figura de Myers solo aparece en once). A pesar de que nos lleva acompañando desde 1978, muchos no conocen la historia real que se esconde tras la máscara de uno de los asesinos más famosos. Por ello, en la víspera del Día de Todos los Santos, es un buen momento para recordarla.

¿Quién es Michel Myers?

Conocemos a Michael Myers desde 1978, cuando John Carpenter llevó a la gran pantalla el primer largometraje de la saga: ‘Halloween’. La noche del 31 de octubre, Myers, un niño de tan solo seis años, entró en la habitación de su hermana, Judith Myers, donde encontró la famosa máscara blanca. Se la puso y, seguidamente, la apuñaló con un afilado cuchillo hasta matarla. Tras el suceso, fue ingresado en un psiquiátrico, del que escapó quince años después.

Este tan solo sería el primer asesinato de una larga lista. Sus crímenes se han ido escenificando película tras película. Ahora, en ‘Halloween Kills’, Myers reaparece para continuar con su cometido después de que todo el mundo creyera que había muerto en un incendio. Pero, ¿su historia es solo ficción? Lo cierto es que hay diversas teorías que dicen que este personaje podría ser un asesino real.

Michael Myers, ¿un asesino real?

Existen rumores de que el protagonista está basado en Stanley Stiers, un asesino en serie que a los 11 años mató a sus padres y su hermana. Como Myers, tras cometer los crímenes lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Años más tarde, durante la noche de Halloween, se escapó y comenzó nuevas matanzas.

Al parecer, esta historia se trataría de un bulo, puesto que no hay pruebas de que Stiers fuese un asesino de carne y hueso. Asimismo, el director Carpenter tampoco ha confirmado que sus filmes estén relacionados con este homicida. De hecho, en una entrevista en 2018, él mismo describió al personaje de Michael Myers como algo “no exactamente humano, sino parcialmente natural”.

A lo largo de la historia también han aparecido otras comparaciones con asesinos reales. Una de ellas es con la del caso de Ed Kemper. Con 16 años, acabó con la vida de su abuela y también con la de su abuelo y su mujer. Pero sus crímenes no terminaron aquí. En 1969 asesinó a varias estudiantes universitarias y a su madre. No obstante, no hay pruebas concluyentes de que haya una relación.

¿En qué orden se pueden ver las películas de Michael Myers?

En la noche de Halloween, muchos deciden disfrazarse. Sin embargo, otros prefieren quedarse en casa, tumbarse en el sofá con unas buenas palomitas y hacer un maratón de películas de miedo. Apostar por los clásicos siempre es un acierto. Por ello, una de las opciones puede ser ‘Halloween’, una de las sagas de terror más famosas de la historia.

‘Halloween’ está formada por un total de doce largometrajes, aunque Michael Myers solo aparece en once de ellos. Algunas de estas películas son remakes, en otras se producen grandes saltos temporales. Esto hace que muchas veces no sepamos por cuál empezar. Una de las posibilidades es ver los filmes por orden cronológico del argumento y no por orden de estreno en los cines. A continuación, te dejamos la lista.