¿No te gusta celebrar tu cumpleaños? Este es el significado, según la psicología

Es una tradición que se repite cada año: globos de colores, velas encendidas, una tarta decorada con esmero y, como guinda del pastel, el infaltable coro de “¡Feliz cumpleaños!”. Para muchos, este día es sinónimo de alegría, sorpresas y abrazos, pero hay quienes sienten que el calendario les juega una mala pasada.

En una cultura que nos invita a festejar fechas importantes, la resistencia a celebrar el cumpleaños es como nadar a contracorriente: ¿por qué alguien preferiría borrar su cumpleaños del mapa? La psicología tiene mucho que decir al respecto.

Desde el temor al inevitable paso del tiempo hasta la incomodidad de ser el foco de todas las miradas, e incluso cicatrices de experiencias pasadas, las razones detrás de esta decisión son tan variadas como las historias personales que las sostienen.

Por lo tanto, más allá del "¿Por qué no quieres celebrar tu cumpleaños?", la verdadera pregunta podría ser: ¿qué nos revela esta decisión, sobre quiénes somos, sobre nuestras emociones, y sobre cómo enfrentamos la vida? Porque, a veces, no querer apagar las velas dice mucho más de una persona que los deseos que se piden al hacerlo.

Propósitos y expectativas que no se han cumplido

Enfado, frustración, irritabilidad, ansiedad, tristeza... Estas no son emociones que normalmente asociaríamos con una celebración festiva, pero el día de nuestro cumpleaños puede despertar una o incluso todas ellas de forma simultánea. Difícil de llevar si se tiene en cuenta que, durante esas 24 horas, el entorno espera de nosotros la máxima felicidad. Es probable que tanto la familia como los amigos no comprendan que, en realidad, lo que más anhelas es que esa fecha pase rápido, para poder disfrutar de 364 días sin tanta presión emocional. Esta situación no es tan rara como, a priori, puede parecer.

Laura Fuster, psicóloga general sanitaria y especialista en psicología clínica, señala que el cumpleaños no solo representa el paso de un año más en nuestras vidas, sino que también puede desencadenar reflexiones profundas sobre nuestras decisiones y el paso del tiempo.

"Esta presión interna se transforma en una carga difícil de llevar, sobre todo en un contexto donde el entorno espera que celebremos con alegría y entusiasmo", explica Fuster. Esta expectativa social puede intensificar la ansiedad, convirtiendo lo que debería ser un día de celebración en una fuente de estrés y frustración.

También, de acuerdo con la experta, para muchas personas, el aniversario de su nacimiento puede coincidir con etapas de duelo o crisis emocional. "Cuando estamos atravesando un mal momento, como el duelo por la pérdida de un ser querido, la celebración puede convertirse en un recordatorio doloroso de su ausencia", explica Fuster. "La nostalgia y la tristeza pueden eclipsar cualquier intento de alegría, y es completamente natural que quienes están en estas circunstancias prefieran dejar pasar el día sin celebraciones".

Cuestión de expectativas

Además de la tristeza inherente a la pérdida, la presión social para celebrar puede intensificar el malestar emocional. La idea de que debemos estar felices en nuestro cumpleaños, rodeados de amigos y familiares, puede resultar especialmente frustrante para quienes se encuentran en situaciones difíciles.

Por otro lado, la psicóloga destaca la cuestión de las expectativas. A menudo, las personas llegan a sus cumpleaños con una serie de ilusiones sobre cómo debería ser ese día: una fiesta espectacular, regalos inesperados, momentos memorables. Sin embargo, cuando la realidad no se alinea con estas expectativas, el desengaño puede ser profundo. "Cuando las expectativas no se cumplen, surge una sensación de decepción que puede opacar la alegría del momento", añade Fuster. Esta disonancia entre lo que se esperaba y lo que se vive puede llevar a un malestar significativo, haciendo que muchos prefieran evitar las celebraciones por completo.

Por su parte, Laura Gutiérrez, psicóloga escolar, psicopedagoga y orientadora educativa, explica que las redes sociales han elevado las expectativas alrededor de los cumpleaños a niveles "casi inalcanzables". En un sociedad donde cada celebración se convierte en un evento "instagrameable", la presión por mostrar una experiencia perfecta puede provocar frustración. "Esta magnificación de emociones positivas y comparativas puede generar un estrés adicional para aquellos que no pueden o no desean celebrar de la misma manera que ven en línea", señala Gutiérrez.

Los cumpleaños de la infancia marcan nuestra vida adulta

A menudo, los recuerdos de nuestra infancia moldean nuestras percepciones y comportamientos en la vida adulta, y esto es particularmente cierto cuando se trata de celebrar cumpleaños. "Muchos de nuestros pensamientos y creencias se forjan en la infancia, por lo que lo vivido en nuestros cumpleaños infantiles puede determinar la forma en la que los vivimos de adultos", afirma Laura Fuster.

Por un lado, si en nuestro entorno familiar no se daba importancia a estas celebraciones, o si se vivieron situaciones traumáticas asociadas a estas fechas, es probable que, al llegar a la adultez, optemos por evitar los festejos. La falta de atención o experiencias negativas en la niñez pueden generar una aversión hacia el cumpleaños, convirtiendo lo que debería ser un día de celebración en un recordatorio de lo que no se vivió.

Por el contrario, aquellos que crecieron en un ambiente donde su cumpleaños era motivo de alegría y celebración, y donde se sentían especiales, tienden a desarrollar una conexión positiva con esta fecha. “Si mi entorno me hacía sentir especial ese día, es probable que conserve esos buenos recuerdos y desee mantener la tradición en mi vida adulta”, explica Fuster.

Un perro de cumpleaños | Unplash

Ser el centro de atención: ¿una tortura emocional?

Las celebraciones de cumpleaños pueden representar una fuente de ansiedad significativa para muchas personas, especialmente para aquellas que padecen ansiedad social o tienen una personalidad más introvertida. Según Laura Fuster: "Las personas con ansiedad social enfrentan un malestar considerable en eventos donde son el centro de atención. Experimentan incomodidad y ansiedad antes, durante y después de la celebración".

Esta incomodidad se manifiesta de diversas maneras: "Antes del evento, suelen anticipar de manera catastrófica lo que podría suceder; durante la celebración, analizan cada palabra y acción, así como las reacciones de los demás; y después, repasan todo bajo un prisma de negatividad y autocrítica", explica Fuster. Por lo tanto, no es raro que estos perfiles elijan evitar las celebraciones de cumpleaños, buscando así un alivio temporal.

La presión social que rodea a estas celebraciones puede llevar a las personas con estas características a sentirse atrapadas entre la expectativa de celebrar y su deseo de evitar el estrés emocional. Gutiérrez sugiere que, en lugar de forzarse a celebrar de una manera que les resulta incómoda, estas podrían optar por encuentros más íntimos, rodeadas de personas de confianza, donde se sientan más cómodas y seguras. "La clave está en encontrar formas de celebrar que respeten su bienestar emocional, sin caer en la trampa de las expectativas sociales", subraya.

Echar de menos y soledad

La ausencia de seres queridos se hace especialmente palpable en fechas como los cumpleaños. Laura Fuster señala que "muchas personas que atraviesan un proceso de duelo optan por no celebrar su cumpleaños, así como otros eventos significativos, como las navidades". Esta decisión, lejos de ser trivial, refleja el profundo dolor y la melancolía que experimentan al recordar a aquellos que ya no están. Fuster enfatiza la importancia de "respetar el proceso de duelo", sugiriendo que, con el tiempo, "el dolor puede disminuir y tal vez estemos más preparados para volver a celebrar".

Laura Gutiérrez complementa esta visión al afirmar que "cuando llegan fechas señaladas, es común que uno no se sienta bien si no puede compartirlas con sus seres queridos". Esta sensación de desasosiego se agudiza para aquellos que se encuentran lejos de sus familiares y amigos, pues "conectar con la soledad en el día de su cumpleaños puede resultar profundamente entristecedor".

La carga del tiempo: el envejecimiento

"El significado de cumplir años está intrínsecamente relacionado con el aspecto físico y el proceso de envejecimiento", sostiene Laura Gutiérrez. "El envejecimiento no se limita a cambios superficiales en el cuerpo y la piel, sino que también implica la aparición de dolencias y limitaciones que a menudo son difíciles de aceptar", añade.

La llegada de un nuevo año puede actuar como un "despertador" que nos recuerda que la vida es finita. "El día del cumpleaños, ya sea de forma consciente o inconsciente, puede representar una especie de señal que nos advierte de que los años pasan", añade, y aclara que esto se traduce en una fuerte angustia para muchos. "Aceptar el envejecimiento y la proximidad del final de la vida puede ser un proceso doloroso. Por ello, cumplir un año más se convierte en una fecha que muchas personas prefieren borrar del calendario”, cuenta.