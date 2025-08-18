Qué significa el nivel 3 de emergencia y cuál sirve para los incendios

Una oleada de incendios está arrasando España. Muchos aseguran que es la primera vez que viven algo así, como la alcaldesa de Trives (Ourense) o un vecino de Hervás (Cáceres) en sendas entrevistas en 'Más de uno'. De momento, no se sabe cuántas hectáreas se han quemado, pero han ardido importantes zonas como Las Médulas -Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO-, o pueblos enteros en Zamora, mientras que uno de los incendios de Galicia es el mayor de la historia de la comunidad.

Es por ello, que desde diversas zonas exigen que se declare el nivel 3 de emergencia. Es el caso de la alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez, quien lo ha reclamado "desde el primer día", el secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, ante la "gestión criminal del PP" o vecinos de la zona de El Bierzo y Ponferrada que se han manifestado para ello.

Qué implica el nivel 3 de emergencia

Protección Civil clasifica la gravedad de los incendios forestales en cuatro niveles, siendo 0 el menos grave y 3 el más extremo. Esta clasificación responde a una serie de factores como la amenaza que representa para la población o las infraestructuras, la capacidad de control para hacer frente al incendio.

El nivel 3, en el caso de que sea por una emergencia que afecta a todo el país, lo declara directamente el Gobierno, pero cabe destacar que si una comunidad autónoma quiere pedirlo solo para ella, también puede hacerlo.

En esta fase, los incendios suponen un gran impacto a nivel nacional y es necesaria una respuesta coordinada y centralizada para acabar con ellos. En este caso, el Gobierno central pasa a estar al mando a través del Ministerio del Interior y siguiendo lo marcado por el Plan Estatal de Protección Civil. Incluso puede ser necesaria la movilización de más recursos, como el Ejército.

Los otros niveles de emergencia

El nivel 0-Precaución es el que menor riesgo supone tanto para la población como para las infraestructuras afectadas. Son incendios perfectamente controlables con los medios disponibles en el plan autonómico y solo afectan a terreno forestal, por lo que son las comunidades quienes los gestionan.

El nivel 1-Prealerta indica riesgo moderado. Estos incendios ya pueden suponer un riesgo para bienes o infraestructuras, incluso zonas habitadas, por lo que se intensifica la vigilancia. Aun así, la gestión continúa siendo de las autonomías de acuerdo a lo establecido al Plan Regional.

Por último, el nivel 2 o de alerta, ya hay una cooperación Estado con autonomías. Son incendios que representan un riesgo alto para la vida humana o para entornos naturales de gran valor. En estos casos, se despliegan medios adicionales y equipos de extinción especializados. Como el fuego es superior a la capacidad de respuesta, el Estado refuerza los medios existentes con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las brigadas BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica.