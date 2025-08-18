La alcaldesa de Trives (Ourense) pide un "plan de recuperación conjunto": "No sé ya ni cuántos incendios hay activos"

La alcaldesa de Trives (Ourense), Particia Domínguez, ha pedido "dejar la política a un lado" y establecer "un plan de recuperación conjunto" ante la oleada de incendios que está asolando España, tal y como ha comentado en una entrevista en 'Más de uno'.

"La provincia de Ourense está ardiendo por todos lados, no sé ya ni cuántos incendios hay activos", ha lamentado, al mismo tiempo que ha expresado que "hay muy pocos ayuntamientos con terrenos sin quemar". "Nunca había visto algo parecido", ha subrayado.

Por ello, ve necesario la declaración del nivel 3 de emergencia, algo que "llevo reclamando desde el primer día". Según Domínguez, aunque hay "voluntad" por parte de la Xunta, la realidad es que hay "desorganización".

En cuanto al Gobierno, la alcaldesa ha destacado que "el delegado del Gobierno en Galicia ha estado en permanente contacto, el delegado de la Xunta ha cogido el teléfono cada vez que le he llamado; el subdelegado en Ourense también", sin embargo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "ha hecho una visita, pero a nosotros no nos ha llamado".

Lo primordial dada la situación de emergencia es apagar los fuegos, pero después hay que "establecer un plan de recuperación conjunto, porque se ha quemado la tierra". Ha lamentado que hay núcleos de población a los que les está faltando el agua y que se han enterado "por la prensa de que han reorganizado los servicios sanitarios. "No hay médicos suficientes para atender a toda la población", ha concluido.