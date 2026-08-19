Qué se sabe del triple crimen en Huelva: La Guardia Civil localiza las armas del tiroteo que deja tres fallecidos en Isla Cristina

Isla Cristina intenta recuperar la normalidad después del tiroteo ocurrido en la noche del pasado domingo, 16 de agosto de 2026, en la barriada de El Rocío. El ataque dejó tres personas fallecidas y dos heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran una mujer de 39 años, embarazada de ocho meses; su madre, de 62 años; y un menor de 16.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas. Dos sicarios encapuchados llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública. Tras los disparos, los presuntos autores huyeron del lugar y la motocicleta fue localizada posteriormente en un pinar cercano, donde había sido incendiada frente al camping Giralda.

Situación de la investigación

La investigación continúa abierta y los dos presuntos autores permanecen en paradero desconocido. La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen un dispositivo tanto en Isla Cristina como en otros puntos de la provincia para localizarles y garantizar la seguridad.

Una de las principales líneas de las pesquisas apunta a un ajuste de cuentas entre los clanes Moriña y Salazar. Los investigadores relacionan lo ocurrido con un tiroteo que tuvo lugar en 2024 en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. No obstante, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

Las armas de los sicarios han sido localizadas

La Guardia Civil ha localizado las armas que presuntamente se utilizaron en el tiroteo de Isla Cristina y las ha remitido al Servicio de Balística para realizar los correspondientes análisis e informe pericial. Este estudio será el que permita determinar su relación con el ataque y aportar nuevas pruebas a la investigación. Posteriormente, las armas y el informe serán puestos a disposición del juzgado que lleva el caso, el Juzgado de Instrucción 3 de Huelva.

La incertidumbre de Isla Cristina ante lo sucedido

En Isla Cristina, el tiroteo ha dejado una sensación de miedo y desconcierto entre los vecinos, especialmente en la barriada de El Rocío, donde se produjeron los disparos.

Al mismo tiempo, existe un sentimiento generalizado de rechazo hacia lo ocurrido. Los vecinos tratan de desvincular este episodio de violencia del conjunto de Isla Cristina y defienden la imagen de un municipio trabajador y marinero que, en plena temporada turística, intenta continuar con su actividad habitual.