Qué es la A de LGTBIQA+: la nueva sigla del acrónimo del colectivo

El acrónimo LGTBIQ+ ha añadido un nuevo miembro al colectivo. Ahora, la novedad es la incorporación de la letra A, que representa a las personas asexuales y supone un paso más en el reconocimiento de un colectivo que, durante años, ha reclamado mayor visibilidad. En el caso de las personas asexuales, la primera vez que salieron como un 'bloque' fue en la manifestación del Orgullo de Madrid en 2017. Desde entonces, la comunidad asexual ha ido tomando protagonismo hasta tal punto de que hoy el acrónimo ha pasado a ser LGTBIQA+.

La asexualidad hace referencia a una orientación que se caracteriza por la ausencia o baja presencia de atracción sexual. No obstante, las asociaciones insisten en que la experiencia de cada individuo es distinta. En este caso, existen personas asexuales que sí sienten atracción romántica, otras que no e incluso algunas que pueden sentir atracción sexual en determinadas circunstancias. Es por eso que la asexualidad no implica rechazo al sexo, a las relaciones de pareja o al enamoramiento.

Por qué la A se incorpora al acrónimo

Las organizaciones que representan al colectivo explican que uno de los principales retos sigue siendo el desconocimiento. En una sociedad donde, como explica Leticia Rey, vocal de cultura de la FELGTBI+ en una entrevista para EFE, el sexo suele entenderse como una necesidad universal, los asexuales aseguran haber sufrido incomprensión o prejuicios. Asociaciones del colectivo indican, además, que mucha gente piensa que la asexualidad es para personas a las que les gusta estar solas o que no se enamoran, algo que afirman que no es así y para lo que aún hace falta visibilizar.

Además de reclamar mayor representación, el colectivo pone, sobre todo, el foco en la importancia del consentimiento y la educación sexual para que quienes se identifiquen dentro de esta comunidad puedan reconocerse sin verse obligados a encajar fuera de su realidad.