Pedro Sánchez por el Día del Orgullo: "España es el mejor país para ser y amar en libertad"

Con motivo del día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en su cuenta de X en el que celebra los avances logrados por su gobierno en materia de igualdad y derechos del colectivo. El jefe del Ejecutivo agradece el trabajo de los que han impulsado estos cambios y lanza un mensaje de apoyo a la comunidad LGTBIQ+ mientras advierte sobre el peligro de los discursos discriminatorios.

En su vídeo, Sánchez destaca que España ocupa por primera vez el primer puesto en el 'Mapa Arcoíris', un ranking europeo en el que se evalúa la situación de derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+ en los distintos países. El presidente ha atribuido en su vídeo este avance a las políticas impulsadas por su gobierno y a todas las personas que "luchan cada día para no volver a sufrir ni miedo, ni violencia, ni ningún tipo de discriminación". "No podemos bajar la guardia. Hay quienes no dudan en pisotear los derechos y las libertades y quienes en pleno 2026 siguen considerando la homosexualidad como un trastorno", ha informado el presidente en su vídeo.

Pedro Sánchez reivindica que España es "el mejor país para ser y amar en libertad"

Durante su mensaje a través de X, Sánchez aseguró que España se ha convertido en un referente europeo, aunque advirtió que aún queda mucho camino por recorrer. En este sentido, recordó la reciente aprobación en el Congreso de la penalización de las 'terapias de conversión' y defendió que el Ejecutivo continuará "peleando y liderando". "Parece que les moleste que vivamos en el mejor país para ser y amar en libertad", ha concluido Sánchez mandando un claro mensaje a la oposición.