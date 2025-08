Por qué algunos vuelos llevan comida gratis y otros no: la explicación que dan las aerolíneas

A la hora de coger un vuelo no todas las aerolíneas ni todos los viajes cuentan con comida a bordo. Hoy en día, lo habitual es que si viajas en clase turista, a no ser que sea uno internacional de larga distancia, no te darán comida durante la duración del trayecto.

Antiguamente, las cosas eran distintas. Si una persona viajaba en clase turista con la compañía American Airlines se le servía el menú 'Royal Coachman'. Sin embargo, con la finalidad de reducir costes y poder ofrecer billetes más baratos, muchas aerolíneas han eliminado las comidas.

Duración, tipo de vuelo y logística de los aviones

Una de las claves es la duración de los viajes. Si el vuelo tan solo dura dos o tres horas, no se sirve comida completa, como mucho se ofrece un snack tipo galletas o pretzels. Si bien, cuando los vuelos son internacionales o de larga duración, las aerolíneas sí suelen ofrecer mínimo una comida y una bebida.

También es importante la logística y capacidad de los aviones. En la actualidad nada tienen que ver los aviones con los del siglo pasado. Su diseño es más moderno y se da prioridad a los pasajeros en lugar de a las cocinas o espacios para almacenar comidas.

El cambio en la normativa de los aviones también es otro punto a tener en cuenta. Solo pueden llevarse a bordo un tipo específico de cuchillos o restricciones alimentarias como no servir cacahuetes limitan el tipo de comida que puede servirse a bordo.

Qué dicen las aerolíneas

Hay muchos pasajeros que prefieren llevar su comida a bordo. Si el vuelo es entre países de la Unión Europea, está permitido y las restricciones son pocas. Simplemente, tiene que estar bien sellada y envasada y no debe oler fuerte. En el caso de los líquidos no se pueden superar los 100 ml.

Sobre si ofrecen comida en sus vuelos, cada aerolínea tiene sus propias políticas: