¿Me puedo poner la vacuna contra el covid si no estoy entre la población de riesgo?

Según la Comisión de Salud Pública, en los últimos meses se observa - tanto en España como a nivel internacional-, un repunte en las infecciones y hospitalizaciones causadas por el Covid-19. Esto se debe, probablemente, a las nuevas subvariantes de Ómicron, más contagiosas aunque menos letales.

Teniendo en cuenta que la efectividad por vacunación y/o por infección previa desciende con el tiempo, y que los virus respiratorios suelen causar más patologías durante el otoño y el invierno, el gobierno ha adelantado la nueva campaña de vacunación frente al Covid y a la gripe a la tercera semana de El repunte septiembre, y mes de octubre (las fechas concretas las decidirá cada comunidad autónoma). Se busca así evitar que la situación empeore entre la población de riesgo.

Grupo diana

La nueva vacuna está especialmente pensada para la población de riesgo. De acuerdo con las nuevas recomendaciones de Sanidad, el escenario epidemiólogo actual recomienda la nueva dosis de otoño-invierno a las siguientes personas:

Mayores de 60 años (en especial los mayores de 80). Deberá pasar al menos tres meses desde la última dosis o infección.

Menores de 60 años en situación de riesgo (diabetes, obesidad mórbida, enfermedades crónicas, cáncer, celiaquía, demencia, Síncrome de Down, etc).

Embarazadas, o de embarazado reciente (hasta los 6 meses tras el parto).

Internos en residencias de mayores, independientemente del número de dosis recibidas o infecciones previas. Deberá pasar al menos 5 meses desde la última dosis de ARNm.

Personal sanitario y sociosanitario de atención primaria, centros hospitalarios o residencias de mayores o de atención a la discapacidad, por su mayor exposición al virus.

Personal que trabaje en servicios públicos esenciales (en especial fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y protección civil).

Si no soy de riesgo, ¿me puedo vacunar?

Según la Comisión de Salud Pública, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y la inmunidad de grupo, "no se justifica la vacunación frente a COVID-19 en personas no incluidas en los grupos diana descritos anteriormente". Aun así, cualquier persona que no pertenezca a un grupo de riesgo y que lo solicite, podrá recibir una dosis fuera de la campaña, tras una valoración individualizada.

En estos casos, también hay que tener en cuenta el intervalo respecto a la última dosis recibida, o la última infección. Deberán pasar al menos tres meses para poder recibir la dosis.