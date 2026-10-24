¿Puede un amigo ser más familia que la propia familia? Francia plantea reconocer legalmente la amistad con herencias, permisos y cuidados

¿A qué se refiere el concepto de la amistad? Una diputada francesa ha presentado una proposición de ley para que se reconozcan legalmente, y por tanto, se regulen esas relaciones de amistad con sus correspondientes obligaciones y derechos, como ya ocurre con las de parentesco.

Amigos con reconocimiento legal

Aneyma León explica en la Mesa de redacción de Julia en la onda que Clémence Guetté, diputada de Francia Insumisa, el partido de Melenchón, lleva tiempo analizando cómo está cambiando la manera en la que nos relacionamos y estructuramos nuestras redes humanas, y cuestionándose cómo debe la política y el Estado adaptarse a estas nuevas maneras de vivir. Ha hecho todo un tratado al respecto, un ensayo que se acaba de publicar y se llama 'Por una política de la amistad'.

"Lo cierto es que hoy en día la familia tradicional está sobrevalorada. La pareja y la familia con hijos como institución cuentan con el respaldo del Estado, del sistema sociofiscal, de las ayudas sociales, etc. La manera de hacer familia y, en mi libro, me refiero a familias elegidas, y de organizar nuestras vidas ha cambiado. Existen muchas formas nuevas de organizar la propia existencia que no son tenidas en cuenta ni por la ley ni por el Estado", explica Clémence Guetté.

Una proposición "absolutamente revolucionaria"

Y esto lo ha trasladado a una proposición de ley "absolutamente revolucionaria" que pretende darle categoría jurídica a la amistad entre personas que así lo consientan. Álvaro del Río, corresponsal de Onda Cero en París, explica las claves de la propuesta.

"Se habla, por ejemplo, de dar un carácter vinculante a ceremonias que ya existen, como el bautismo civil, pero también propone –y esto es lo más revolucionario– un tipo de contrato entre amigos que llama 'el partenariado' o 'asociación social', que permite heredar en las mismas condiciones que si fueran familia directa. También se comprometen esos amigos a prestarse ayuda y asistencia mutua sin necesidad de convivencia. Y además, es compatible con otro tipo de unión civil, como el matrimonio o la pareja de hecho", asegura.

Propuestas en el terreno laboral: permisos por defunción, nacimiento o para dependientes

Añade que la diputada lleva también sus propuestas al terreno laboral, contemplando para un amigo permisos por defunción, por nacimiento o para atender a una persona dependiente. "Es cierto que ahora mismo, con la configuración política actual, las posibilidades reales de que esta propuesta de ley salga adelante son pocas, pero pone el debate sobre la mesa", concluye.

Un ejemplo es Cecilia. Tiene 49 años y comparte su vida, hasta el punto de que han adquirido juntas una casa, el derecho de cesión de uso en una cooperativa de viviendas, conjuntamente con su amiga del alma, su persona más cercana y su relación humana más sólida: su amiga Erika.

"Mi casa es con Erika"

"Claro, es con la que comparto día a día. Tengo mi pareja, pero sigo viviendo en mi casa, voy con mi chico, pero mi casa es con Erika. Cuando pasan cosas, es la primera a la que uno llama", explica Cecilia.

A Cecilia su empresa la trasladó en 2008 desde Buenos Aires a Madrid. Erika tiene familia cerca; ambas tienen pareja, pero se han priorizado.

"No todos los casos son como yo, el tener que irme del lugar físico y tenerlo tan lejos, pero hay gente que elige porque la vida es así y la familia de sangre no es la que elegirías porque no compartes determinadas cosas que con un amigo o amiga sí. Entonces, ¿por qué no poner tus cuidados y compartir con esa gente? Que todo lo organices de una forma fácil, como se hace en un ámbito familiar tradicional, con personas que tú eliges", asegura Cecilia.

"No eres nadie legalmente"

Comparten casa, vida, todo, pero administrativa y legalmente no son nada: "No eres nadie legalmente. A nosotras nos han dicho que nos hagamos pareja de hecho porque nos vendrá mejor para cualquier cosa". ¿Y por qué pareja de hecho si no lo son? Porque "toda la parte del testamento vital o de cosas donde podríamos incluirlas la una con la otra es bastante complejo y esa parte, como pedirte un día para cuidarla, no existe. Por ejemplo, para mí es ella quien puede hacer ese rol de familia de sangre. Una iniciativa así tendría todo el sentido porque no es una situación excepcional. Como este caso, hay muchos".

Hay muchos, de todas las edades y condiciones. La colaboradora de Julia en la onda, Raquel Martos, ha publicado varios vídeos en Instagram contando que ella tiene un grupo de WhatsApp que se llama 'Fatal, gracias' con amigas y vecinas que viven solas. Perla es el origen de ese grupo.

"Yo hace un año tuve un infarto, me puede dar otro en cualquier momento. Lo comenté con una vecina, que me daba miedo la noche, pensé: "A ver si me duermo y resulta que me muero y no me entero". Entonces, me dice que le pasaba lo mismo. Le dije: "Vamos a llamarnos por la mañana a ver si estamos vivas". Dos componentes del grupo, que son muy jóvenes, también se apuntaron. Nos damos los buenos días todas las mañanas. La consigna es que si no damos noticia es porque algo nos pasa y es porque tienen que venir a socorrernos", explica.

El caso de Perla y su red de apoyo con sus vecinas

Esta mujer se llama Perla Haimovich, tiene 79 años, vino hace 46 a España, en 1980. Hacía unas reflexiones muy interesantes sobre la amistad. Le contaba a Aneyma León que en Argentina son "un país de emigrantes": "Nuestra vida pivota sobre las amistades que son muy profundas y muy íntimas, pero cuando llegué a España, aquí aún la gente era cerrada; la tradición de solo contarle tus cosas al cura para que te pusiera un castigo estaba ahí".

La red humana de Perla aquí en España siempre ha sido de amigos y amigas porque toda su familia está en Argentina. "Somos entre nueve y once mujeres, todas las que vivimos solas, salvo una. Vino la pandemia y, si no hubiera sido por ese grupo, no sé cómo hubiéramos llevado el confinamiento. Empezamos con el hábito de ponernos tareas, de ver una película todas juntas, cada una en su casa, de escuchar un concierto y comentar las noticias de actualidad, hacer discusiones políticas. Terminó el confinamiento, la pandemia y nosotras seguimos igual; comentamos las noticias, nos escandalizamos con lo que hay que hacer. Mantenemos el contacto, quedamos a comer, a cenar, compartimos abono en el auditorio".

La red de cuidados de proximidad: "El vínculo de los vecinos es muy importante"

Y apunta a otra cosa de la que se ha hablado mucho a raíz del caso Maricarmen, la red de cuidados de proximidad: "El vínculo de los vecinos es muy importante. Tengo amigos que me necesitan, pero que están fuera de Madrid y me resulta un esfuerzo terrible ir. Pero tener los vecinos de arriba a 200 metros, hay un nivel de confianza que hace que me sienta más segura. El barrio te da la identidad porque es donde te reconocen. Uno es uno no solamente por lo que uno siente, piensa y sabe de uno mismo, sino por la mirada del otro que te dice cuál es tu lugar".

Legalmente, ninguna de las personas que forman parte de la vida de Perla es nada para ella y esto no es descabellado. Mariano Sigman es neurocientífico y ha publicado recientemente junto a Jacobo Bergereche el libro 'Amistad', una palabra que a lo largo de la historia ha tenido diferentes significados.

El duelo por la pérdida de un amigo

"La amistad tuvo en otros tiempos una presencia mucho mayor en nuestra manera de pensar y contar el amor. No siempre hemos contado el amor poniendo casi todo el foco en la pareja. El duelo por un amigo apareció una y otra vez en las conversaciones del libro como una de las experiencias que son más devastadoras, pero al tiempo menos reconocidas. Que alguien pueda tomarse un tiempo cuando muere un amigo o cuidarle cuando está enfermo es forma de reconocer el peso que tiene ese vínculo", explica Mariano Sigman.

En el libro se analizan los distintos tipos de amistad: largas, breves, comprometidas, distantes, asimétricas, pero siempre libres. Por eso a él la regulación le plantea dudas.

"Mi duda es que institucionalizar la amistad podría hacer que terminásemos podando esa amplitud, esa libertad de ser. Aunque la unión fuera voluntaria, habría que pensar qué modelo estamos reconociendo y qué responsabilidades le atribuiríamos. Una idea nueva, como toda idea, necesita espacio para madurar. Me parece muy bueno que nos haya puesto en movimiento", explica.

No obstante, es importante que, como Estado, reflexionemos sobre nuestros vínculos emocionales. Solo con pararnos a pensar en ellos ya estamos creciendo.