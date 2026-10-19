La historia de Los Rochos: el clan de la droga en Badajoz que asaltó la política

Las cloacas del PSOE tenía un objetivo claro: proteger al Gobierno y a su entorno. Lo que no era de esperar es que esta red, liderada por Leire Díez, contratara los servicios de uno de los clanes de la droga más peligrosos de Badajoz.

Uno de los mayores escándalos de las cloacas tiene que ver con las presiones ejercidas sobre la magistrada Beatriz Biedma, encargada de procesar al hermano de Pedro Sánchez. Tras condenar a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en la Diputación de Badajoz, la jueza ha denunciando persecuciones.

Sin embargo, la intimidación y persecución no fueron las únicas medidas ejercidas. Y es que las cloacas llegaron a contactar con una de las mafias más peligrosas de Badajoz. Se trata de un clan de la droga conocido en la región que ha saltado a la fama después de quedar vinculado dentro de la política. Conocidos como el clan de 'Los Rochos', esta organización es conocida en la región por su historia.

Luis Rendueles y Manu Marlasca han explicado en Territorio Negro, de Onda Cero, la vida de este famoso clan hasta antes de que el clan de traficantes se involucrara en la política.

Uno de los clanes más importantes de Badajoz

La política ha hecho popular a 'Los Rochos', y especialmente a Cintia Rocho, alias 'La Celsa'. No obstante, el clan cuenta con una larga trayectoria. Según la policía, este grupo de traficantes es uno de los grupos más poderosos en cuanto al tráfico de drogas en Badajoz.

Su actividad se remonta a principios de este siglo XXI, donde se comenzó a extender esta red fuera del barrio pacense del Cerro de los Reyes, lugar de donde proceden.

Y como toda historia de clanes, 'Los Rochos' cuentan con un enemigo. Su gran rivalidad se encuentra en una familia de kinkis llamada 'los Matías'. Ambos grupos, dedicados a la droga, han protagonizado multitud de enfrentamientos que se han saldado con heridos graves.

La caza de la policía a Los Rochos

Tras más de una década de actividad, el clan fue cazado en la denominada 'Operación Granero', llamada así porque eran los graneros los que escondían la droga y las armas. Hace ocho años, la Policía Nacional golpeó al clan en un operativo que se saldó con 15 registros, se detuvo a 23 personas y se incautó todo tipo de droga.

Aquella operación puso patas arriba el ecosistema delictivo de Badajoz y derivó en un procedimiento judicial que se celebró hace tres años y en el que se acusaba a una treintena de miembros del clan de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, organización criminal y tenencia de armas.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal

Para comprender mejor la dimensión del grupo de traficantes, basta con leer el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Según lo que aparece reflejado, 'Los Rochos' habían montado un complejo entramado de personas y lugares de venta de drogas, haciéndose así con el control del mercado de la zona.

Además recoge que el clan no duda en cometer infracciones criminales, como agresiones y secuestros, para mantener el dominio, ocultar sus ganancias y eludir cualquier control.

Asimismo, se habla de de rejas, verjas y videocámaras que 'Los Rochos' tenían en sus puntos de venta, catalogándolos como auténticos búnkeres. Por otro lado, el escrito asegura que ninguno de los integrantes tiene una actividad laboral conocida que justifique el alto nivel de vida que exhiben y los bienes que poseen.

El tiroteo entre ambos clanes

Matías y Rochos han llenado de sangre las calles de Badajoz. Y es que hace 18 años, las dos familias dirimieron sus diferencias a tiros de escopeta y pistola. El tiroteo, iniciado por dos mujeres, cada una en un clan, acabó con cinco heridos, tres de ellos participantes en un enfrentamiento y dos que pasaban por allí. El juicio, que acabó retrasándose dos años, no contó con la participación de dos testigos protegidos.