"El problema de base es la escasez de recursos": expertos debaten en Onda Cero sobre OnlyFans y su impacto en la sociedad

OnlyFans, la plataforma de suscripción británica que permite a los creadores de contenido monetizar su trabajo directamente de sus seguidores y que se ha vuelto muy conocida por su contenido sexual e, incluso, pornográfico, ha sido objeto de debate en Por fin. El periodista Andrés Moraleda ha explicado en el programa que la aplicación surgió en 2016 y que durante la pandemia se volvió muy famosa.

Aunque puede subirse contenido de todo tipo, lo cierto es que "su modelo de negocio y sus normas laxas", ha provocado que OnlyFans se haya popularizado mucho en el contenido "subido de tono", en palabras de Moraleda. Para subir contenido es necesario un carnet de identidad, una foto y una cuenta bancaria para que los fans, que tienen que ser mayores de edad, paguen la suscripción mensual.

En estos momentos hay más de cuatro millones de creadores de contenido en esta plataforma y unos 400 millones de seguidores. La plataforma se queda con el 20% de los ingresos y el creador, con el 80%. Si bien, esta plataforma está en el punto de mira de muchos países por ese contenido explícito, por ejemplo, en China está prohibido su acceso.

En OnlyFans los seguidores compran algo más, ilusión y cercanía

Y es que, según un informe de la Federación de Mujeres Jóvenes, más de un 97% de las personas expuestas en OnlyFans son mujeresy el perfil de usuario es un varón de entre 25 y 44 años. Además, avisa que existe una red proxeneta que capta a jóvenes. Con todos estos datos, Por fin ha debatido sobre esta plataforma con el periodista Jorge Dioni; la psicóloga y sexóloga del programa Lovin You, Silvia Sanz, y con la doctora de Industrias de la Comunicación y Culturales, Andrea Corrales.

Para Dioni, OnlyFans es el reflejo del deseo de los trabajadores sin jefes ni horarios, pero en el que "tu cuerpo es el producto", aunque rechaza utilizar el término prostitución porque "nos sitúa en un terreno moral más complicado".

Por su parte, Sanz, ha puesto el foco en la diferencia entre el porno y lo que realmente ofrece OnlyFans, que "no solo vende esas imágenes sexuales, sino que también interactúa con quien está consumiéndolo, tiene una sensación, un poco de cercanía", que por eso se amplificó durante la pandemia. "No es solo vender sexo, es esa ilusión de intimidad", ha matizado, porque si fuera solo porno, hay "mucha pornografía gratuita" y en OnlyFans los seguidores compran "algo más, esa ilusión y cercanía".

El tenso momento entre Corrales y Cantizano

En este sentido, Dioni ha señalado que la clave es que "el producto es el poder" y lo ha relacionado con el empoderamiento, que es algo que siempre ha propuesto el feminismo. En este punto ha intervenido Corrales, que ha indicado que no hay que centrar el debate en si está bien o no, sino en que "OnlyFans es una empresa que, como muchas otras plataformas, está capitalizando el trabajo y la explotación de la gente".

La doctora en Industrias Culturales, además, ha criticado que el problema está en que hay un proceso de "plataformización y uberización del trabajo, como los mensajeros de Glovo", lo que ha provocado la crítica de Jaime Cantizano, que le ha reprochado que esté comparando lo que sucede en la plataforma de OnlyFans y las chicas que atienden a las peticiones de los seguidores y se desnudan para ellos.

En este sentido, Corrales ha puntualizado que "una persona no tiene por qué producir un vídeo, OnlyFans no te pone ningún tipo de límite". Cantizano, por su parte, le ha preguntado si no es "sospechoso" que el 97% de los creadores sean mujeres y los usuarios sean hombres de entre 25 y 44 años.

"Eso no tiene absolutamente que ver con nada más que con el patriarcado. El patriarcado está en todo", ha expuesto Corrales que, además, ha señalado que "existe una demanda desigual respecto a la sexualidad" y que las mujeres no crecen con el mismo acceso al deseo ni al dinero.

"El problema no es si las mujeres podemos o no podemos desnudarnos para utilizar determinadas herramientas de nuestra socialización basada en la sexualización de los hombres. Se trata más de eso, de ver cómo realmente el problema de base es esa escasez de recursos. Es un problema de recursos", ha sentenciado.

¿Propia voluntad necesidad económica?

El informe de la Federación de Mujeres Jóvenes advierte sobe la existencia de una red de pronexetas que captan a mujeres jóvenes, lo que se conocería como prostitución digital. En este sentido, Silvia Sanz ha apuntado que hay que plantearse si hay "una libertad de elección o ausencia de alternativas" y que cuando una mujer lo hace desde la necesidad económica, lo que provoca es "ansiedad, agotamiento...".

"Lo que empieza a ser cómodo se convierte en una presión constante y empiezas a depender de los suscriptores, de los likes, de los mensajes...", ha añadido. Cabe recordar, tal y como ha indicado Moraleda, que en 2021 OnlyFans anunció que iba a prohibir el contenido sexual explícito por presiones de entidades bancarias y financieras que financiaban la plataforma o que daban soporte a la plataforma, pero finalmente se echó para atrás.