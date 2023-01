Un prestigioso epidemiólogo desvela si habrá que volver a los confinamientos con las nuevas variantes Covid

La nueva subvariante de Covid ya ha llegado a España. Se trata de un nuevo linaje de Ómicron (XBB.1.5.) y que algunos bautizaron como 'Kraken'. En total, representa casi la mitad de los contagios en Estados Unidos y está presente en muchos países europeos, entre ellos el nuestro, donde se han detectado casos en Madrid, País Vasco y Cataluña.

Es más contagiosa: ¿pero es más virulenta?

A pesar de que todos los expertos han establecido que esta nueva subvariante no es más mortal que otras cepas anteriores, desde la OMS sí han avisado de su rápida expansión debido a lo contagiosa que es y la rapidez que tiene a la hora de mutar.

"Nuestra preocupación es que sea tan transmisible porque cuanto más circule, más oportunidades tendrá de mutar", ha explicado María Van Kerkhove, doctora y líder de la OMS para el Covid.

El futuro de la nueva variante: ¿volverán los confinamientos?

A pesar de que han pasado tres años de la llegada de la pandemia, la OMS aún no ha decretado el fin del Covid-19, aunque es cierto que muchos países del mundo ya tratan la enfermedad como si fuera endémica.

Sin embargo, debido a la llegada de XBB.1.5 y su rápida propagación, se ha reabierto el debate sobre la necesidad de implantar nuevamente algunas restricciones que creíamos olvidadas. De hecho, hace unos días, la propia OMS recomendó a los ciudadanos europeos seguir usando mascarillas en interiores, vuelos largos y transporte público ante el incremento de casos Covid en China.

Sobre este aspecto también se ha pronunciado David Heymann, epidemiólogo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y jefe del Centro para la Seguridad Sanitaria Global de Chatham House, que ha repasado en conversación con la BBC en qué punto se encuentra el mundo ante el desafío del Covid-19.

Heymann ha asegurado que es imprescindible seguir vigilando las estadísticas y la incidencia de los países a pesar de que muchos de ellos ya traten el virus como endémico. A pesar de esto, no considera que se esté bajando la guardia con la enfermedad, ya que existen vacunas que funcionan y que se pueden adaptar rápidamente a las nuevas variantes.

Sobre volver a la época de restricciones y confinamientos, no es algo que contemple: "No creo. Se mantendrá la vigilancia y, si existe alguna preocupación, se actualizarán las vacunas lo más pronto posible". De hecho, ha recordado que los confinamientos se impusieron cuando no había vacunas disponibles: "Ni yo ni nadie podemos predecir lo que va a pasar, pero no creo que la mayoría esté pensando en volver a las grandes cuarentenas".

¿Cuáles son los síntomas?

Todavía no existe ningún estudio que evidencie que esta nueva subvariante es más grave que sus predecesoras. De hecho, en cuanto a sintomatología, sus características son similares a los de otras variantes, leves en la mayor parte de los casos.

El virólogo de la Universidad Johns Hopkins, Andrew Pekosz, afirmó a la CNBC que los síntomas de Covid con la nueva variante no han cambiado y que los síntomas similares a la gripe son menos frecuentes.

Arwady afirmó que los síntomas de COVID no han cambiado con la nueva variante, aunque señaló que los síntomas similares a los de la gripe son menos frecuentes, sobre todo en las personas vacunadas y con dosis de refuerzo.

Por tanto, podríamos decir que los síntomas asociados a XBB.1.5 son los siguientes: