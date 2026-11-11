La Policía Nacional carga contra los manifestantes en la Gran Vía de Madrid: estas son las imágenes de los momentos de tensión

La tensión entre los manifestantes y la Policía Nacional se ha elevado este miércoles en Gran Vía cuando las fuerzas de seguridad han pedido a las personas que se encontraban concentradas en la zona que salieran de la calzada para despejar la calle.

Centenares de personas han cortado el tráfico en toda la calle céntrica madrileña, lo que ha provocado la intervención de los agentes de policía, quienes han acabado cargando contra ellos para despejar la zona e intentar reabrir la circulación.

Los agentes de la UIP de la Policía Nacional han instado a los congregados a abandonar la calzada y, ante su negativa, han empujado a los manifestantes para intentar llevarles hasta las dos aceras.

Con un amplio despliegue por parte de la Policía Nacional en la zona, finalmente los agentes antidisturbios han intervenido y han empleado su material de defensa, porras, contra alguno de los manifestantes. 'Vergüenza, verguënza' o 'No se pega' han sido algunas de las consignas con las que se ha recibido la actuación policial.

Los manifestantes denuncian agresiones policiales

Tras la intervención policial, diversos manifestantes han denunciado agresiones por parte de los agentes en su intento por despejar la carretera. Tanto es así que los sindicatos han anunciado que irán a los tribunales ante la "violencia policial" en algunos piquetes informativos.

Además, algunos ciudadanos han señalado el uso de gas pimienta para dispersar a las masas durante la protesta de Gran Vía. Previamente, los congregados habían formado una fila con los brazos entrelazados avanzando por la calle y al grito de 'Huelga, huelga, huelga general', mientras hacían sonar sus silbatos.

A su paso, algunos comercios de la zona, una de las más comerciales de la ciudad, han ido cerrando las persianas para evitar incidentes. Ha sido entonces cuando los agentes de antidisturbios han establecido un cordón de seguridad en la cabecera de la marcha para evitar incidentes, con varios furgones y decenas de efectivos desplegados en la zona.

Entre los congregados se encontraban miembros de piquetes organizados por el movimiento vecinal en los barrios y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que había llamado en redes sociales a paralizar el centro de la capital a partir de las 12:00 horas en una iniciativa en la que se llamaba a no consumir en los comercios ni producir en los locales.

20 detenidos en Madrid

La jornada de huelga general se ha saldado con un balance de 20 detenidos en la Comunidad por diferentes incidentes relacionados con las protestas y los piquetes informativos durante los paros, tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Estas detenciones han detenido lugar en distintos puntos de la capital a lo largo de la jornada de huelga y han estado relacionados con delitos de desobediencia, resistencia, daños o atentado a la autoridad, entre otros.

Los principales incidentes se han registrado durante las protestas que se han convocado de madrugada en Mercamadrid y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), en ambos casos ha habido enfrentamientos entre la policía y piquetes informativos, así como la protesta que ha cortado el tráfico en la Gran Vía madrileña, en la que también han intervenido los efectivos policiales.