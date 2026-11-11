Cómo se mide el seguimiento de una huelga general: por qué sindicatos y administraciones ofrecen cifras tan diferentes

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre ha dejado, además de movilizaciones y alteraciones en distintos servicios, una disputa sobre su seguimiento. Mientras los sindicatos defienden una elevada participación, las administraciones y las patronales ofrecen balances considerablemente inferiores. Las diferencias plantean una pregunta habitual en este tipo de convocatorias: ¿cómo se calcula realmente cuántas personas han secundado una huelga?

No existe un contador único que permita conocer en tiempo real el porcentaje exacto de trabajadores que han parado. Las organizaciones sindicales utilizan la información que reciben de sus representantes en empresas y sectores, mientras que las administraciones y las compañías recurren a registros de personal, asistencia y actividad.

El problema es que no siempre se mide lo mismo. Un porcentaje puede referirse al conjunto de trabajadores de una comunidad autónoma, a un sector concreto o únicamente a los empleados que tenían previsto trabajar durante una determinada franja horaria.

Sindicatos y administraciones: dos lecturas de la misma jornada

Los primeros balances de UGT sitúan el seguimiento entre el 41% y el 75% según las comunidades autónomas, con porcentajes superiores en determinados sectores. La patronal CEOE, en cambio, habla de una participación reducida y de una progresiva normalización de la actividad.

En Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha calificado la convocatoria de "petardazo serio de los sindicatos y de Sánchez". El regidor ha destacado la normalidad en buena parte de la ciudad, aunque ha reconocido incidentes en Mercamadrid y en las cocheras de la EMT.

"No parece que haya huelga", ha afirmado Almeida, que considera que los trabajadores no han respondido a una convocatoria que califica de política.

Sin embargo, la percepción de normalidad en las calles tampoco permite calcular por sí sola el seguimiento. Una huelga puede tener una incidencia importante en determinadas fábricas o servicios sin que todos los comercios cierren, del mismo modo que una manifestación multitudinaria no demuestra que la mayoría de los trabajadores haya dejado de trabajar.

El consumo eléctrico: un indicador independiente, pero con limitaciones

Una de las referencias más utilizadas para medir el impacto económico de una huelga general es la demanda de electricidad. Cuando se detiene la producción industrial o disminuye la actividad de empresas y comercios, también puede reducirse el consumo.

Según los datos provisionales facilitados por Red Eléctrica a EFE, entre la medianoche y las 11:00 horas de este miércoles se consumieron 281.103 megavatios hora (MWh), frente a los 303.759 MWh previstos para ese periodo sin huelga. La diferencia supone una caída del 7,46%.

La mayor reducción horaria registrada hasta entonces se produjo entre las 10:00 y las 11:00, cuando la demanda fue un 15,49% inferior a la prevista.

Pero ese porcentaje no significa que el 7,46% de los trabajadores haya secundado el paro. Una gran instalación industrial puede consumir mucha más electricidad que cientos de pequeños comercios, y una fábrica puede detener su producción aunque no toda su plantilla esté en huelga.

Además, la meteorología, el autoconsumo solar y las variaciones habituales de actividad pueden alterar la demanda.

Por qué tampoco basta con contar trenes parados o comercios cerrados

Los servicios mínimos, las cancelaciones de transporte y la asistencia a las manifestaciones ofrecen información sobre las consecuencias de una huelga, pero no son medidas equivalentes.

Por ejemplo, un tren puede quedar cancelado por problemas de organización de la circulación sin que todos sus trabajadores hayan secundado el paro. También puede ocurrir que un servicio funcione porque tiene establecidos unos mínimos obligatorios, aunque parte de su plantilla esté en huelga.

Para calcular la participación sería necesario conocer cuántos trabajadores estaban llamados a trabajar, cuántos dejaron de hacerlo efectivamente y qué situaciones deben excluirse del recuento, como vacaciones, bajas o descansos.