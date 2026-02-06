Podemos propone la creación de una red social pública: "Le iría bastante mejor que a X"

La cruzada de Sánchez y sus socios contra las redes sociales sigue creciendo en los últimos días con declaraciones, señalamientos y amenazas de abandonar algunas de estas por los posicionamientos de sus dueños, como Elon Musk y Pável Dúrov, que han criticado duramente las políticas del Gobierno señalando directamente al presidente.

Este viernes se ha posicionado sobre ello la líder de Podemos, Ione Belarra, que en unas declaraciones a periodistas ha mostrado que la postura de la formación morada es la creación de una red social pública para hacer contrapeso a otras como X.

"Lo que tiene que haber en España es una red social pública que esté garantizada desde lo público y que sea gestionada de manera democrática, porque el problema que tiene X es que está en manos de un ultraderechista, de un nazi peligroso, que aplica en su algoritmo su ideología", ha explicado.

Así ha señalado directamente a Elon Musk afirmando que en X "quien campa a sus anchas" y "puede extender su odio y sus mentiras con total impunidad son los que piensan como el dueño".

La líder de Podemos ha defendido esta red social pública como una apuesta a la que "le iría bastante mejor que a X", poniendo de ejemplo la gestión de RTVE.

Un problema de contrapesos

Belarra ha señalado como uno de los argumentos a favor de la creación de esta red social pública la falta de contrapesos a otras como X, con millones de usuarios en todo el mundo, para garantizar el derecho a la información.

"El problema que tenemos es que no tenemos contrapesos. No tenemos una red social pública, ni española ni europea, que nos permita garantizar el derecho de las personas a la información y que esté gestionada de manera democrática", ha explicado.