Los padres de los menores de 16 años, a favor de prohibir las RRSS: "Hay contenidos que no me gustan y no me gustaría que los viera mi hija"

El pasado martes, Pedro Sánchez anunció en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrado en Dubái que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Además, adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. Esto ha provocado la reacción de dirigentes como Elon Musk, dueño de la red social X, o Pável Duróv, dueño de Telegram, que se han opuesto firmemente acusando a Sánchez de "traidor y tirano".

En la calle la opinión es distinta. La gran mayoría de padres se ha mostrado a favor de la medida, justificando que "no están preparados" para recibir contenido violento, pornográfico o simplemente adictivo. "La influencia que juegan las redes sociales a la infancia, a una mente aún no desarrollada, es muy fuerte", explica uno de los padres, que considera "muy necesaria la iniciativa".

Otra madre nos explica que "los menores están muy expuestos a mucho peligro; hay mucha desinformación a la vez que hay mucha verdad, y lo considero un arma de doble filo sobre todo cuando eres tan pequeño". Además, detalla qué medidas llevaría a cabo para evitar esta situación, como "un móvil donde se vete cualquier tipo de contenido, excepto las llamadas a los padres o a la policía" o "con un control parental, delimitando la navegación a sitios seguros".

Fácil "saltarse la norma"

Varios padres también han sido sinceros acerca de la capacidad de los niños de no obedecer a la prohibición y "saltarse la norma". "Con alguien que viene ya de utilizarlas y manejarlas será muy complicado", explicaba un padre, mientras que otra analizaba la situación diciendo que "para eso estaban los padres, para supervisar". Una de las madres ha confesado que "me imagino que harían lo que hubiera hecho yo", añadiendo que "buscarán la manera de saltársela, porque, bueno, estás en una época en la que necesitas reafirmarte y rebelarte".

También concuerdan en que el problema no son únicamente las redes sociales, pues cobra especial importancia la educación digital. "Es un cómputo de la dos", "es multifactorial todo", explican. Otro padre opina que "deberían restringir ciertas cosas a las redes y por otro lado, en el colegio, empezar a meter un poquito de lo que puedes ver, lo que no puedes ver...".

La propuesta de Pedro Sánchez parece convencer a los padres de menores de 16 años, aunque, como se puede observar, aún quedan cuestiones por resolver más allá de prohibir las redes sociales.