División en el Gobierno por las RRSS: Sánchez apuesta por seguir en X, mientras que Sumar pide marcharse a otra y Rego que se prohíba

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministerios de su Ejecutivo mantendrán, al menos por ahora, su presencia en las redes sociales X y Telegram, pese a los ataques recibidos por parte de los propietarios de ambas plataformas, Elon Musk y Pável Dúrov. El objetivo es seguir utilizando estos canales para convertirlos en espacios seguros y regulados.

Desde el entorno de La Moncloa subrayan que la decisión responde a la voluntad de no abandonar foros con millones de usuarios y de seguir defendiendo desde dentro la regulación de las plataformas digitales, en un contexto de creciente debate sobre la difusión de contenidos de odio y la protección de los derechos fundamentales en internet.

Esta postura choca con la mantenida por Sumar, socio del Gobierno de coalición, que ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Ejecutivo y a todos los organismos dependientes de la Administración General del Estado a abandonar X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha ido un paso más allá al defender que la próxima gran batalla contra las plataformas digitales pasa por "limitar y prohibir Twitter", no solo entre los jóvenes, sino para el conjunto de la población, al considerar que se trata de un espacio donde se están produciendo "flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales".

Varios ministros de Sumar ya salieron de X

En este sentido, varios ministros de Sumar, como Yolanda Díaz, Sira Rego y Pablo Bustinduy, ya abandonaron X antes de los recientes ataques de Musk contra Sánchez y abrieron cuentas en Bluesky, una plataforma alternativa. No obstante, otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Sanidad, Mónica García, mantienen su actividad en la red social propiedad del empresario estadounidense.

Aunque el Gobierno no contempla por el momento cerrar sus perfiles institucionales en X y Telegram, tanto La Moncloa como varios ministerios han comenzado a abrir cuentas en Bluesky, en una estrategia de diversificación de sus canales de comunicación digital.

Los ataques de Musk y Dúrov

La polémica se ha intensificado tras las declaraciones del fundador de Telegram, Pável Dúrov, quien instó a los ciudadanos españoles a mantenerse "vigilantes" y a exigir transparencia después de que Sánchez anunciara su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y de endurecer las medidas contra las plataformas que no retiren contenidos ilegales o de odio.

Desde el Gobierno, estas afirmaciones han sido calificadas como "mentiras" y "ataques ilegítimos". El propio presidente respondió en X con un mensaje en tono irónico: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

Por su parte, Elon Musk ha elevado el tono de la confrontación al acusar a Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor al pueblo de España", críticas que se suman a otros mensajes del empresario contra dirigentes políticos europeos.