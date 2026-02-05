Sira Rego propone "limitar y seguramente prohibir" el uso de X por ser un espacio "de flagrantes vulneraciones de derechos"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que ha pedido a la Secretaria de Estado de Comunicación que "se abra el debate" sobre si el Gobierno Central debe abandonar la red social X (antes Twitter). En unas declaraciones a los medios desde Mollet del Vallèes (Barcelona), la ministra se ha mostrado partidaria de "limitar y seguramente prohibir" el uso de X entre los jóvenes y el conjunto de la población.

Asimismo, ha calificado de "inaceptable" que, a su entender, el propietario de la red social X, Elon Musk, "haga caja a costa de los derechos de los niños y niñas, de desnudarlos en redes sociales". "Yo personalmente no estoy en X, llevo un año fuera", ha declarado. También cerraron sus perfiles el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por considerar que se había convertido en "un mecanismo de propaganda" y un "altavoz de la extrema derecha".

La regulación del espacio virtual depende de tres señores con una ideología cuyo objetivo en la vida es hacer caja

Según Rego, Musk está promoviendo "una serie de formulaciones algorítmicas" para promover esta ideología y que su interés en la plataforma es "económico y político" y nada tiene que ver con la posibilidad de que haya "una participación activa con mecanismos democráticos".

La ministra también ha recordado que X tiene "expedientes de investigación abiertos" en Europa y que la directiva comunitaria contempla la posibilidad de "cerrar la plataforma en caso de que se acumulen una serie de multas". La ministra ha desvelado que está planteando "que haya una serie de requisitos que se tienen que poner y formalizar para que una plataforma sea garantista, segura y respete la convivencia y los derechos humanos".

En otra entrevista en Catalunya Ràdio, la titular de la cartera de Juventud e Infancia ha defendido la regulación del entorno digital para "garantizar derechos y libertades", al igual que se regula el espacio físico con normas. Pero ha tachado de "muy complicado" poder hacerlo porque "la regulación del espacio virtual depende de tres señores con una ideología cuyo objetivo en la vida es hacer caja".

Partidaria de prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Estas declaraciones llegan dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara una propuesta de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, que ya está recogida en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que en estos momentos está en tramitación parlamentaria en el Congreso.

La ministra ha apoyado la medida porque es "una edad interesante para que empiecen a tener una capacidad de toma de decisiones notable". Ha indicado que la "herramienta de verificación de la edad, seguramente, será el método que tiene que entrar en vigor en los próximos meses" a nivel europeo.

Este anuncio de Pedro Sánchez ha provocado la reacción de Elon Musk, que le ha calificado de "tirano" y "traidor al pueblo español", y también del fundador de Telegram, Pável Dúrov, que envió un mensaje a todos los usuarios españoles advirtiendo de una que la medida era una "amenaza" y que llevaría a la "sobrecensura". El líder del Ejecutivo no ha dudado en responderles a través de X:"Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos"