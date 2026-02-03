Elon Musk carga contra Sánchez por su prohibición de redes sociales para menores de 16 años: "Tirano y traidor"

"El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España". Así se ha dirigido Elon Musk al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes horas después de que éste anunciara que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y que perseguirá a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos de odio o ilegales.

Este anuncio de Sánchez ha llegado durante la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái, donde el presidente del Gobierno ha señalado directamente a Musk, al que ha reprochado que Grok, su herramienta de inteligencia artificial, genere "contenido sexual ilegal".

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación... No vamos a tolerarlo más. Vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha dicho Sánchez sobre el anuncio de estas medidas que está previsto que se aprueben la próxima semana en el Consejo de Ministros.

Así, Sánchez quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo, cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización", y abordar las vías legales para investigar posibles infracciones legales de empresas como Grok, TikTok e Instagram.

"Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera", sentenció Sánchez.

Segundo encontronazo en días

Este es el segundo rifirrafe que tienen el presidente del gobierno y el magnate multimillonario en los últimos días a través de X, después de que la semana pasada Musk criticara la regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno pactó con Podemos.

Entonces, Musk se limitó a reaccionar con un mensaje en el que decía "Wow", a otro en el que se mostraba un vídeo de migrantes en un centro y se acusaba al Gobierno de legalizar a medio millón de personas para acelerar la obtención de la nacionalidad y que así pudieran votar en las próximas elecciones, dando por hecho que votarían a la izquierda, un argumento muy repetido por la ultraderecha en los últimos días.

Sánchez respondió a Musk con un mensaje en inglés en el que decía: "Marte puede esperar, la humanidad no".