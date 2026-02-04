Pedro Sánchez replica al dueño de Telegram tras su "advertencia" a los españoles: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho"

El fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, ha enviado un mensaje a todos los usuarios españoles a través del canal oficial de la aplicación en el que advierte de que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años es una "amenaza".

En el comunicado, Dúrov ha expuesto cuatro señales de "alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad". El líder del Ejecutivo se ha hecho eco y le ha respondido a través de su perfil en la red social X: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

"Sobrecensura" y "recopilación masiva de datos", según el fundador de Telegram

Dúrov ha calificado la medida de Sánchez de "precedente" para rastrear la identidad de los usuarios, así como una forma de "erosionar" el anonimato y de abrir puertas "a una recopilación masiva de datos". Asimismo, ha criticado que con esta propuesta, el Gobierno va a eliminar la variedad de opiniones, porque las contrarias van a ser enterradas y se van a crear "cámaras de eco controladas por el Estado".

"Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total. Hemos visto este guion antes, gobiernos utilizando la seguridad para censurar a sus críticos" ha recalcado el fundador de la aplicación. A su juicio, esto va a traer problemas a los responsables de las plataformas, porque podrían "ir a la cárcel si no se elimina rápidamente el contenido ilegal, odioso o perjudicial", lo que alimentará la "sobrecensura".

"Las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente", ha avisado. Por eso, el empresario ruso ha pedido a los españoles que se mantengan "vigilantes", que exijan "transparencia" y que luchen "por sus derechos". "Compartid esto ampliamente, antes de que sea tarde", ha pedido.

Puente y el PSOE también se han pronunciado contra Dúrov

Además de Pedro Sánchez, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también se ha pronunciado sobre el caso y ha ironizado con que "hoy es un buen día para desinstalar Telegram" del móvil. "Nunca me fue de gran utilidad" ha señalado, por lo que "la pérdida es escasa, por no decir nula".

Por su parte, fuentes de Moncloa han criticado a Dúrov por vertir "varias mentiras" y ataques ilegítimos" contra el Gobierno y que haya utilizado "sin restricciones" el control de la aplicación para mandar un mensaje masivo a todos los españoles. "Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país", han recalcado.

Las mismas fuentes han recordado que Dúrov está bajo investigación "por su posible responsabilidad en delitos graves", y porque la plataforma ha incumplido "de forma reiterada sus obligaciones de control". Además, el PSOE, en un comunicado, ha cargado contra el fundador de Telegram por "señalar, desinformar y difundir propaganda política directa contra un Gobierno democrático". "Un hecho de extrema gravedad que no puede normalizarse", ha denunciado.