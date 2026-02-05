Sánchez aumenta su cruzada contra las redes y los "tecno-oligarcas del algoritmo": "No nos van a quebrar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue manteniendo su cruzada contra los dueños de las grandes redes sociales después de que esta semana anunciara que prohibirá el acceso a ellas a los menores de 16 años en España y amenazara con implementar importantes regulaciones.

"No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por esos tecno-oligarcas del algoritmo", ha dicho Sánchez este jueves durante la clausura del Congreso Nacional de Industria en Bilbao.

El presidente del Gobierno ha vuelto a hacer hincapié en que el objetivo de estas medidas no es otro que la protección de los menores ante un "universo tóxico" en el que dice que se han convertido estas redes sociales.

"La fuerza del Estado también está para proteger a nuestras democracias de los ataques que sufren, de los retos que tienen ante sí, y a nuestros hijos y a nuestras hijas de ese universo tóxico e impune en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales", ha explicado.

Sánchez ha contestado, además, a quienes le han estado criticando duramente en las últimas horas por pretender llevar adelante esta medida afirmando que "casi nunca se hacen las preguntas clave".

"¿Para qué queremos esa innovación? ¿Para ampliar derechos o para poner en riesgo esos derechos? ¿Para fortalecer la democracia o para erosionarla? ¿Para mejorar la vida de la gente o para que unos pocos hagan caja?", se ha preguntado el presidente del Gobierno.

"Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro. Y no nos van a quebrar porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia, evidentemente no va a ser doblegada por esos tecno-oligarcas del algoritmo", ha sentenciado.

Las críticas de Musk y Durov

En este sentido, el presidente del Gobierno ha tenido en las últimas horas encontronazos con el dueño de X, Elon Musk, y el cofundador de Telegram, Pavel Durov, a los que Sánchez se ha referido como "tecno-oligarcas del algoritmo".

Musk reaccionó la pasada semana a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno y en los últimos días ha cargado duramente contra Sánchez por su cruzada contra las redes sociales llamándole fascista, traidor y tirano, entre otras cosas.

Este miércoles fue Durov el que envió un mensaje masivo en Telegram criticando esa prohibición de las redes sociales a menores de 16 años y advirtió a los usuarios de su red de que las regulaciones que pretende impulsar el Gobierno "amenazan" sus "libertades en internet" y que pretenden convertir España "en un estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección".

Sánchez se ha referido a estas declaraciones de Musk y Durov preguntándose si "¿queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño, que convierta la privacidad en mercancía? ¿Una sociedad en la que un tecno-oligarca pueda meterse, como se metieron ayer, en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras?".