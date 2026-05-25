El Papa León XIV cita a la IA en su primera encíclica: "Tiene que ser desarmada"

El Papa León XIV ha hecho historia en el Vaticano al convertirse en el primer Pontífice en asistir presencialmente a la presentación de su encíclica. En el Aula del Sínodo, en el Vaticano, y rodeado de cardenales, León XIV ha presentado el documento magisterial titulado 'Magnifica Humanitas', un texto que se ha centrado en la custodia del ser humano en la era digital. "La IA exige ahora ser desarmada", ha asegurado el Pontífice.

El peligro de los algoritmos

León XIV ha trazado un paralelismo con su predecesor, León XIII, quien en el siglo XIX comprendió que la Iglesia no podía quedarse al margen de "la situación de los obreros, de sus familias desarraigadas y de las nuevas formas de pobreza generadas por la rápida transformación industrial". Es por eso que, comparando ambas situaciones, asume que la IA y los algoritmos son muy preocupantes y que "están prácticamente fuera de alcance humano". El Papa ha afirmado también que este relato en el que la IA y los algoritmos dominan al ser humano pueden "bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios".

Como afirma el Pontífice y, como ha dicho, pese a la "fuerte palabra" que ha usado para "llamar la atención", ha aclarado que "desarmar no es suficiente". En este sentido, se ha mostrado convencido de que "la IA puede ser un terreno de construcción desde un horizonte de comunión donde el progreso técnico aprende a servir a la vida humana" y ha pedido, además, no tenerle miedo. "Cada persona es única e irreemplazable, con conciencia, capaz de buscar a Dios, servir a los demás y cuidar de nuestra casa común", ha concluido el Pontífice su opinión acerca de las nuevas tecnologías.

Picasso y Beethoven: "un valor casi profético"

Otro de los aspectos que ha abarcado el documento 'Magnifica Humanitas' es el uso de grandes referentes culturales para ilustrar el progreso de la Iglesia. El Papa ha reivindicado el valor "casi profético" del cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso y lo ha situado a la misma altura que la 'Novena Sinfonía' de Beethoven o la película la 'lista de Schindler', la cuales ha catalogado como "herramientas que impiden la normalización del mal".

Otra de las sorpresas de la encíclica es que incluye una cita literaria de J.R.R. Tolkien en 'El Señor de los Anillos'. En esta cita recuerda que ante los desafíos tecnológicos, los ciudadanos deben actuar con responsabilidad y "no permanecer neutrales" ante actos como bombardeos contra civiles, ataques a hospitales, escuelas o abusos a niños. A su vez, pone en valor la labor de organizaciones como la ONU y anima a los dirigentes políticos a dialogar para encontrar una solución a las guerras.