Un año desde la elección de Leon XIV como Papa: lo más destacado de sus 365 días al frente de la Iglesia

Han pasado exactamente 365 días desde que el humo blanco de la chimenea instalada en el tejado de la Capilla Sixtina del Vaticano anunciara al mundo que la Iglesia tenía un nuevo Papa. El 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento de Francisco I, y una vez finalizado un cónclave que tan solo duró dos días y se resolvió en cuatro votaciones, emergió la figura de Robert Francis Prevost, quien escogería el nombre de León XIV para ser elegido Papa: el número 267 de la historia de la Iglesia.

Oración ante la tumba de su predecesor: Francisco I

Apenas un par de días después de ser nombrado Papa, León XIV visitó la Basílica de Santa María la Mayor, lugar donde descansan los restos del Papa Francisco. Allí sorprendería al mundo con unas sobrias imágenes en las que se le podía encontrar rezando ante la tumba de su predecesor.

También decidió aprovechar su primer discurso, enmarcado en el 80º aniversario de la liberación de Mauthausen, para pedir la paz para Ucrania, vinculando las atrocidades del pasado con las heridas del presente.

Su primer encuentro con periodistas

El 12 de mayo celebró su primer encuentro con los periodistas, en una audiencia pública que congregó a miles de reporteros de todo el mundo en el Aula Pablo VI del Vaticano. En ella, promovió una "comunicación de paz" e instó a los periodistas a rechazar "una guerra de palabras e imágenes". También pidió la liberación de los "periodistas encarcelados por contar la verdad".

Cambio de "papamóvil", pero el mismo vino para las misas: un Rioja

El 18 de mayo celebraría la Santa Misa de inicio de su pontificado en la plaza de San Pedro, marcando el comienzo formal de su papado. En sus primeras apariciones, se le pudo apreciar a bordo de un Volkswagen Multivan de color azul oscuro, con el que reemplazaba de esta manera al clásico Fiat 500L blanco que utilizaba su predecesor. Se trata del coche que El Vaticano cuenta para el traslado de religiosos, por lo que no ha supuesto un gasto adicional para la santa sede.

Donde no habría cambios sería en el vino utilizado durante la celebración de las misas. León XIV ha mantenido la tradición de consagrar las misas del Vaticano con vino tinto de Rioja. Concretamente, con vino de las Bodegas Heras Cordón, al igual que sus predecesores Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I.

Postura firme ante la "barbarie" de Gaza

Desde la intensificación de los ataques en Gaza, el papa León XIV ha condenado los ataques del ejército israelí. Especialmente, cuando se produjo el ataque contra la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza que causó tres muertos y varios heridos. Recalcó que es "solo uno de los continuos ataques militares contra la población civil y los lugares de culto en Gaza".

También ha hecho numerosos llamamientos al cese inmediato de la barbarie de la guerra y a la búsqueda de una resolución pacífica del conflicto.

Imagen del encuentro en el Vaticano entre el papa León XIV y Marco Rubio | Reuters

La renuncia del obispo de Cádiz tras las denuncias de abuso a menores

En el plano interno, el Papa decidió aceptar la renuncia de Rafael Zornoza, obispo de Cádiz, que fue acusado de pederasta. En su lugar, anunció el nombramiento de Ramón Darío Valficia Giménez.

El Papa aseguró que el Obispo pidió "permitir que la investigación vaya adelante", aunque también sentenció que "según los resultados, habrá consecuencias". En esta línea, lanzó un mensaje de apoyo a las víctimas de este tipo de abusos, a las que esperaba que "encuentren siempre un lugar seguro para hablar donde puedan presentar sus casos".

La canonización de Carlo Acutis: el "influencer" de Dios

Abrazando la modernidad, León XIV prosiguió con la propuesta de canonizar a Carlo Acutis, una decisión clave para conectar con la "Generación Z" y continuar así con la voluntad de su predecesor Francisco I. El joven Carlo Acutis falleció a causa de una leucemia a la temprana edad de tan solo 15 años.

La Iglesia le atribuye la curación de Valeria Valverde, una joven costarricense que sufrió un accidente de bicicleta que le provocó un traumatismo craneoencefálico muy grave, pero que finalmente se recuperó tras estar en coma.

Este joven utilizaba la tecnología informática como herramienta para la difusión de los valores cristianos. Con once años llegó a crear una web para recopilar y documentar milagros eucarísticos de todo el mundo. El papa Francisco I le catalogó como "un modelo de santidad en la era digital".

Imagen de Carlo Acutis durante su canonización | Europa Press

Los recientes choques diplomáticos con Donald Trump

La relación entre el Vaticano y la Casa Blanca ha alcanzado unos niveles de tensión nunca visto. Todo se remonta a unas declaraciones de León XIV, quien afirmó que "un puñado de tiranos está destruyendo el mundo", unas palabras que no sentaron nada bien al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, el máximo mandatario estadounidense acusó al Pontífice de ser "terrible en política exterior" y de actuar como un "portavoz de la izquierda radical". Lejos de amedrentarse, el Papa se mantuvo firme, afirmando que "no somos políticos, no tratamos la política exterior con la misma perspectiva, pero creemos en el mensaje de la paz".

León XIV ha recalcado que no tiene miedo a Trump ni a las presiones de las grandes potencias. Un choque diplomático que ha levantado ampollas entre los seguidores más conservadores del presidente de Estados Unidos, y que se sigue intensificando en los últimos rifirrafes surgidos durante el conflicto en Irán.

En el horizonte más próximo: su esperado viaje a España

En menos de un mes, el Sumo Pontífice aterrizará en suelo español para una visita apostólica que incluirá más de veinte actos oficiales que tendrán lugar del 6 al 12 de junio.

La agenda de León XIV en nuestro país dará comienzo en Madrid, donde el Papa será recibido por los Reyes de España. En la Plaza de Cibeles tendrá lugar la primera de las grandes misas de este viaje, además de reunirse en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana de Madrid.

También pasará por Barcelona, donde visitará la Sagrada Familia y el Estadio Olímpico de Montjuic. Finalmente, y por primera vez en la historia, un Papa visitará las Islas Canarias. Su agenda dará por concluida en nuestro país con la celebración de la Santa Misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.