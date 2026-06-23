Paloma Sánchez Garnica te llevará al Nueva York del 68 en su nueva novela

Tras recibir el Premio Planeta 2024 por la novela "Victoria", Paloma Sánchez Garnica -una de las escritoras más reconocidas de nuestro país-, traslada su mirada a un territorio herido por la historia. Hablamos del gran distrito neoyorquino de Manhattan, lleno de contradicciones, hampa y verdades incómodas, con una gran historia de amor de trasfondo.

La nueva novela de Paloma Sánchez Garnica | Editorial Planeta

Se publicará simultáneamente en España y en América Latina

No todos estaban dispuestos a callar., Y el silencio nunca fue inocente. Nueva York, 1968. Mientras Estados Unidos se desgarra entre la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y una creciente tensión política, Nicole Donaldson sueña con abrirse camino como periodista en un mundo dominado por hombres.

Cuando se enamora de Frank Bernstein, un policía judío de Harlem, cree haber encontrado por fin la libertad para decidir su propio destino. Pero enfrentarse a la poderosa familia Donaldson significará desafiar todo aquello en lo que ha sido educada.

La investigación de un crimen que puede cambiar la historia la conducirá una red de secretos, mentiras e intereses que muchos están dispuestos a proteger a cualquier precio. Al mismo tiempo, Frank sigue la pista de una trama de corrupción vinculada a la mafia, cuyos tentáculos alcanzan las más altas esferas del poder.

Una vez más, Paloma Sánchez Garnica conquista con los temas que la han convertido en una de las autoras con más reconocimiento del panorama literario: la memoria histórica, los conflictos morales, los secretos familiares, las traiciones íntimas y los dilemas personales frente a sistemas opresivos.

Paloma Sánchez Garnica (Madrid, 1962) ganó el Premio Planeta 2024 con la novela Victoria y fue finalista tres años antes con Últimos días en Berlín . Tanto la crítica como los lectores la sitúan como una escritora de gran personalidad literaria.