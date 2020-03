El País Vasco abre una convocatoria de empleo para cubrir las bajas de los 50 médicos aislados por el coronavirus

Se aconseja además suspender los Congresos de médicos. En Madrid, hay un profesor de Primaria de un colegio contagiado. Está ingresado en la UCI del Hospital Ramón y Cajal.

Además, en Italia hay ya 79 muertos -27 de ellos en las últimas horas- y aquí en España, con más de 160 personas contagiadas, la principal novedad es que se ha conocido el primer fallecimiento por coronavirus: un hombre que murió hace ahora tres semanas que había viajado previamente a Nepal.

El Ministerio de Sanidad descarta que se vaya a producir una "explosión de casos", pero ha pedido que se jueguen a puerta cerrada varios partidos de fútbol y baloncesto en los que está prevista la llegada a España de aficionados italianos.

Cuatro encuentros de momento. El Valencia- Atalanta, del próximo martes, el Getafe-Inter de Milán, del día 19, el Girona-Venecia de la Eurocup femenina, también el día 19, y uno que está previsto para mañana; el Valencia Basket-Milán de la Euroliga. Y, de momento, el club levantino no ha aceptado la petición. Quieren que se juegue con público; alegando que no han vendido una sola entrada al club italiano. Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha explicado porqué no hace falta que se jueguen a puerta cerrada ni el Barça-Nápoles ni el Sevilla-Roma.

