Octavio Salazar y Miguel Lorente en Onda Cero: "La clave de la cultura del machismo está en la normalidad"

En un debate sobre la igualdad y las nuevas masculinidades, Julia Otero ha conversado con dos de las figuras más respetadas en el ámbito de la igualdad: Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional y miembro de la Red de Hombres por la Igualdad, y Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Ambos expertos han analizado el panorama actual en materia de igualdad a través de sus ensayos y libros.

Existe en la actualidad una gran polarización, sobre todo en el entorno digital, y es por eso que los expertos han coincidido en la entrevista con Julia Otero que ha habido un repunte en la desigualdad, principalmente entre los sectores más jóvenes. A partir de la tesis de Salazar en 'La masculinidad como dispositivo de poder' y la de Lorente en 'Influenciables', los entrevistados pretenden descifrar junto a Otero las paradojas de una sociedad que replica desde hace décadas conductas machistas. Además, agregan a la conversación testimonios reales de oyentes sobre algunos de los temas que hablan en sus ensayos.

El mito de la independencia masculina

Otro de los temas que abordaron en la entrevista es la incapacidad de muchos hombres para gestionar su vida cotidiana, un término que definen como "discapacitados para parte de lo que significa la vida cotidiana". Los expertos desmontaron la supuesta independencia de los varones ya que, históricamente, el éxito de los hombres ha sido posible gracias a que las mujeres han asumido la carga del hogar.