La nueva ley antitabaco abre un frente con hostelería, turismo, transportistas y consumidores

La aprobación este martes en el Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la Ley del Tabaco ha provocado el rechazo de distintos sectores económicos y sociales que consideran que algunas de las medidas planteadas tendrán un impacto negativo sobre la hostelería, el turismo, el transporte profesional o los consumidores adultos. La norma inicia ahora su tramitación legislativa, por lo que todavía deberá superar distintos informes y el debate parlamentario antes de su aprobación definitiva.

Entre las medidas que más controversia generan figura la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes. Hostelería de España considera que la medida es "desproporcionada" y sostiene que podría perjudicar a miles de establecimientos sin impedir que los fumadores continúen consumiendo tabaco en las inmediaciones de los locales. La organización recuerda además que la gestión del cumplimiento de la norma recaería, en buena medida, sobre los propios negocios.

El rechazo también ha sido compartido por organizaciones empresariales como el Gremi de Restauració de Barcelona, PIMEC, Foment del Treball, Barcelona Oberta o España de Noche, que alertan del posible impacto económico sobre el ocio, la restauración y el turismo.

Preocupación por el impacto en el turismo

El sector turístico también observa con inquietud algunas de las restricciones incluidas en el anteproyecto. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas se ha sumado públicamente a las críticas de Hostelería de España, mientras que diversos medios internacionales y británicos se han hecho eco de posibles reacciones de turistas que afirman que optarían por otros destinos con una regulación menos restrictiva.

Consumidores y familias cuestionan algunas sanciones

La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha presentado alegaciones al anteproyecto al considerar que determinadas medidas limitan la libertad de elección de los consumidores adultos y cuestionando tanto la prohibición de fumar en terrazas como el régimen sancionador previsto para los menores.

Precisamente, uno de los aspectos que más debate ha suscitado es la posibilidad de que las sanciones impuestas a menores por fumar o vapear puedan recaer subsidiariamente sobre sus padres o tutores legales, una cuestión que diversas organizaciones consideran que debería replantearse durante la tramitación parlamentaria.

Los transportistas piden revisar la prohibición en vehículos profesionales

Otra de las medidas cuestionadas afecta al transporte profesional. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha advertido de que prohibir fumar o vapear en camiones cuando el conductor viaja solo durante largas jornadas podría resultar una medida desproporcionada e incluso tener implicaciones sobre la seguridad vial.

El sector del tabaco en Extremadura alerta sobre el empleo rural

La reforma también ha despertado preocupación en Extremadura, donde se concentra la práctica totalidad del cultivo de tabaco en España. La Organización Interprofesional del Tabaco (Oitab) y UGT-FICA consideran que una regulación más restrictiva puede tener consecuencias sobre el empleo, la actividad agrícola y el tejido productivo vinculado al cultivo del tabaco en la región.

También surgen voces críticas desde el ámbito científico

El documento recoge además la posición del catedrático emérito de Química Analítica de la Universitat de València Miguel de la Guardia, quien defiende que la regulación debería diferenciar entre el cigarrillo convencional y los productos sin combustión, al considerar que la evidencia científica muestra distintos niveles de exposición para terceros.

Una ley que aún debe superar varios trámites

Pese a la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros, la reforma todavía no entrará en vigor. El texto deberá recabar los informes preceptivos, regresar posteriormente al Consejo de Ministros como proyecto de ley y, finalmente, ser debatido y aprobado por las Cortes Generales antes de convertirse en ley.