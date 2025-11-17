"A nuestros padres los mataron": los hijos del autor del crimen de Alpedrete señalan al sistema

Un crimen machista ha sacudido este fin de semana la localidad madrileña de Alpedrete. Una pareja era hallada muerta en su chalet. Ella, con 50 puñaladas; él, presuntamente suicidado. La autopsia, además, confirmó que el marido había consumido alcohol y medicamentos, precisó que padecía importantes problemas de espalda por los que se medicaba, y que, además, padecía depresión.

La polémica ha estallado este lunes después de las declaraciones del alcalde de la localidad, Juan Fernández (PP), que calificó al autor de los hechos como un "buen padre" y aseguró que "la quería", apuntando a la posibilidad de que el hombre hubiera podido sucumbir a la "presión" de la enfermedad psicológica que padecía.

En la misma línea han apuntado los hijos de la pareja, que en un comunicado remitido este lunes han asegurado que "a nuestros padres los mataron" y han revelado que pidió ayuda al sistema y fue "ignorado, rechazado, desatendido, silenciado... En conclusión, abandonado".

Según cuentan, el sustento de su padre eran su mujer y sus hijos, y "lucharon juntos, día a día, hasta el final", pero el sistema no le prestó la atención que requería. "Nuestros padres lucharon juntos, el sistema no", han señalado a la vez que han agradecido al alcalde haber dado "voz" a la familia y haber dicho "la verdad".

Las palabras de Fernández han generado un importante revuelo después de haber desatado las críticas de varios miembros importantes del Gobierno, entre ellos el propio Pedro Sánchez. Horas después, el alcalde matizó sus palabras y mostró su "rechazo total y sin paliativos a cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres".

Críticas del Gobierno, que pide su dimisión

El Gobierno ha salido rápidamente a criticar duramente las palabras de Juan Fernández e, incluso, ha llegado a pedir su dimisión.

La primera en hacerlo ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha calificado esas declaraciones de "intolerables" y ha señalado que "el negacionismo mata".

"Los negacionistas maquillan la realidad para negar la evidencia del maltrato y la violencia machista. El negacionismo mata. Exijo una rectificación inmediata o su dimisión. Nos queremos vivas", ha señalado Redondo.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado duramente a Fernández a través de un mensaje en sus redes sociales en el que señalaba que "quien menosprecia esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía".

"Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores", ha sentenciado Sánchez.