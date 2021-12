La Policía Nacional ha hallado este lunes en su domicilio el cadáver de la actriz Verónica Forqué, de 66 años, que según han confirmado fuentes de la investigación, se ha quitado la vida en su vivienda en la capital de España.

Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna.

Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz, ya que no había ninguna posibilidad de reanimación.

Las primeras pesquisas apuntan a que Verónica Forqué se quitó la vida ahorcándose en el interior de su vivienda, en el distrito de Chamartín. El cadáver de la actriz aún se encuentra en el domicilio a la espera de recibir autorización judicial para levantar su cuerpo.

La intérprete había participado en los últimos tiempos en el programa de telerrealidad 'Masterchef Celebrity', donde había hablado en numerosas ocasiones de las depresiones que había padecido.

Además, la actriz abandonó la pasada edición de Masterchef precisamente por problemas de este tipo.

Una de las actrices más veces reconocidas en los Premios Goya

Verónica Forqué cuenta con una trayectoria profesional que abarca más de 80 personajes en cine, teatro y televisión. En la década de los años 80 consolidó su despegue en el cine español dentro de la comedia gracias a su papel en '¿ Qué he hecho yo para merecer esto?', seguido de otros papeles relevantes en películas como 'Kika' o 'Bajarse al moro'.

La Academia de Cine ha publicado un tuit en el que informa del fallecimiento de la actriz y reconoce su legado en el cine español. Verónica Forqué fue un rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas y es, junto a Carmen Maura, la actriz más veces reconocidas en los Premios Goya.

Forqué ganó dos Goya a Mejor Actriz Protagonista por 'Kika y La vida alegre' y dos a Mejor Actriz de Reparto por 'El año de las luces' y Moros y cristianos'.

Además, Forqué ganó dos Sant Jordi, tres Fotogramas de Plata y fue premiada también en los festivales de Valladolid y Málaga, entre otros, ha sido "chica Almodóvar" y luego, de la mano de Fernando Colomo, Manuel Gómez Pereira, Manuel Iborra y Joaquín Oristrell, "uno de los rostros de referencia de la comedia española".

Polémica participación en 'Masterchef Celebrity'

La actriz había reaparecido en los últimos meses con su participación en Masterchef Celebrity, pero a las semanas de concurso, la intérprete abandonó el programa porque según explicó "mi cuerpo dijo basta".

"No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada", explicó Forqué sobre su marcha del programa . "He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", decía la actriz en la novena gala del programa al juez Pepe Rodríguez cuando abandonó el concurso.

Su participación en el talent show fue muy polémica por las situaciones que se generaban con sus compañeros en las cocinas. Aunque Forqué había abandonado el programa porque no se encontraba bien, la actriz reapareció en la final de programa en la que Miki Nadal y Juanma Castaño se proclamaron vencedores.