Verónica Forqué: la trayectoria estelar de una actriz con cuatro Premios Goya

Una de las noticias más tristes del día ha sido el fallecimiento de la gran actriz española, Verónica Forqué. Tenía 66 años y las primeras investigaciones policiales apuntan a que se quitó la vida en su domicilio de Madrid. Después de que una persona cercana a ella llamara al 112 y advertir de un intento de suicidio, no consiguieron hacer nada ni reanimarla.

A pesar de su larga trayectoria profesional, su última aparición televisiva fue en el reality de cocina, 'Masterchef Celebrity', en el que destacó por su personalidad singular y extravagante. Sin embargo, ella aseguró que no se encontraba bien psicológicamente y terminó por abandonar afirmando que "el cuerpo le estaba pidiendo parar".

"No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada", detallaba Forqué. "He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma", eran las últimas palabras que la artista dijo en televisión.

Hija del productor, José María Forqué, comenzó su carrera en 1971

No obstante, su carrera se remonta muchos años atrás. En 1971 inició su carrera de actriz con "Mi querida señorita", de Jaime de Armiñán. Junto a su padre, el mítico productor de cine, José María Forqué, realizó películas como "Madrid, Costa Fleming" (1975), "El segundo poder" (1976) y "El canto de la cigarra" (1980). Y con su hermano colaboró en "Ojo, frágil" (1981) y "El orden cómico" (1985).

En la filmografía de Verónica Forqué destacan sus papeles con directores como Pedro Almodóvar ("¿Qué he hecho yo para merecer esto?" de 1984, "Matador" de 1986 y "Kika" de 1993); Antonio Mercero ("La guerra de papá" de 1977 y "Don Juan, mi querido fantasma" de 1990) o Fernando Trueba ("Se infiel y no mires con quién" de 1985 y "El año de las luces" de 1986).

También con Fernando Colomo ("La vida alegre" de 1986 y "Bajarse al moro" de 1988), Luis García Berlanga ("Moros y cristianos", de 1987), Mario Camus ("Amor propio", de 1994); o Joaquín Oristrell ("De qué se ríen las mujeres", de 1997).

Forqué fue galardonada con cuatro Premios Goya

Su primer Goya le llegó como secundaria por "El año de las luces" (1987), de Fernando Trueba, y al año siguiente hizo doblete como mejor protagonista y mejor actriz de reparto por "La vida alegre" y "Moros y cristianos".

En 1993 protagonizó "¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?", de Manuel López Pereira, donde encarnaba el papel de una "reina del porno". Ese mismo año hizo "Kika", otro de sus papeles más recordados, y por el que ganó su cuarto Goya.

Eso en cuanto a cine, porque si hablamos de televisión tenemos que recordar sobre todo un personaje, el de Pepa… de la serie ‘Pepa y Pepe’, con Tito Valverde como contraparte. O la Eva de ‘Eva y Adán, agencia matrimonial’. Desde mediados de los 90 dejó de recibir reconocimientos –tuvo, eso sí, el Feroz de Honor en 2018- pero no de trabajar: ‘Sin vergüenza’, ‘La dama boba’, ‘Ali’… o su última gran película, ‘Salir del ropero’. Con motivo de esa película estuvo aquí, en Julia en la Onda, charlando con Julia Otero…

Estrella del cine, televisión y teatro

En teatro actuó en "Nosotros y el duende", "La cigüeña dijo sí" o "Bajarse al moro", que obtuvo un gran éxito y por la que su director, José Luis Alonso, recibió el Premio Nacional de Teatro 1985.

En 1987 estrenó, junto a Manuel Galiana, la obra de teatro "¡Ay, Carmela¡", de José Sanchís Sinisterra, ambientada en la Guerra Civil. Por ella recibió el Premio de Teatro Ercilla y el "Ojo crítico segundo milenio", de RNE y TVE. En 1997, con José Luis Gómez, protagonizó en el Teatro de La Abadía la obra "Las sillas", de Eugéne Ionesco, dirigida por Carles Alfaro.

Entre sus interpretaciones teatrales destacan además "Sin vergüenza" (2001), de Joaquín Oristrell; "I love you baby", de Alfonso Albacete; "Tiempos de azúcar" (2001), de Juan Luis Iborra, y "Reinas" (2005), de Manuel Gómez Pereira.

Premio Feroz de Honor 2018 a toda su carrera

En 2020 ganó su tercer premio de la Unión de Actores 2020 a la Mejor actriz protagonista por "Las cosas que sé que son verdad", papel por el que también ganó el Premio Max de teatro. Premio Feroz de Honor 2018 a toda su carrera, Verónica Forqué es una de las actrices españolas que más reconocidas. Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes desde 1999.