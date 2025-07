Muere Michael Madsen, el icónico actor de Tarantino, a los 67 años tras sufrir un paro cardíaco en su casa de Malibú

El mundo del cine ha perdido a uno de sus rostros más reconocidos y carismáticos. Michael Madsen, conocido por papeles inolvidables en películas como Reservoir Dogs o Kill Bill, murió a los 67 años tras sufrir un paro cardíaco. El actor fue hallado sin vida en su domicilio de Malibú el jueves por la mañana, según confirmó su representante al medio Variety.

Figura inconfundible del cine estadounidense, Madsen construyó una carrera marcada por personajes intensos, muchas veces al margen de la ley, que lo convirtieron en un favorito de Quentin Tarantino. Su presencia en pantalla, su voz rasgada y su aura de tipo duro le aseguraron un lugar en el imaginario colectivo de Hollywood.

Una carrera aún activa

A pesar del paso del tiempo, su carrera seguía hoy en día muy activa en el circuito del cine independiente. Así lo detallaron sus representantes Susan Ferris y Ron Smith, junto con la publicista Liz Rodríguez, en un comunicado conjunto que destaca la energía creativa del actor en estos últimos años.

"Michael Madsen ha realizado un trabajo increíble en el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes Resurrección en el Camino, Concesiones y Cookbook for Southern Housewives, y esperaba con ilusión este nuevo capítulo de su vida", señalaron.

Estaba escribiendo un libro

Además de sus proyectos cinematográficos, Madsen estaba inmerso en la escritura de un libro profundamente personal.

"Michael también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems, actualmente en edición", añadieron sus representantes.

Bibliografía

Nacido en Chicago en 1957, Michael Madsen comenzó su carrera como actor en los años ochenta. Hermano de la también actriz Virginia Madsen, pasó por televisión antes de consolidarse en el cine con papeles secundarios en thrillers y dramas criminales. Fue Tarantino quien lo catapultó al estrellato con su interpretación del sádico Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), una actuación que lo marcaría para siempre y lo asociaría a ese universo de antihéroes violentos, complejos y memorables.

Repitió colaboración con el director en títulos como Kill Bill y Los odiosos ocho, consolidando una amistad y complicidad artística fuera de la norma en Hollywood.

"Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos", concluye el comunicado difundido tras su muerte.