Muere un hombre de 82 años por virus del Nilo mientras los casos siguen aumentando

Andalucía ha registrado la primera muerte por virus del Nilo Occidental. La víctima es un hombre de 82 años, vecino de Dos Hermanas (Sevilla), que falleció el pasado 27 de julio tras permanecer ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Valme con un cuadro de meningoencefalitis provocado por el virus. El paciente presentaba patologías previas, según ha confirmado la Junta de Andalucía.

El fallecimiento se produce en un momento en el que los contagios continúan aumentando en la comunidad autónoma. Las autoridades sanitarias han notificado un nuevo caso leve en la localidad sevillana de Aznalcázar, elevando a 17 el número total de personas diagnosticadas esta temporada. De ellos, 12 corresponden a cuadros leves y cinco a casos neuroinvasivos, los más graves.

En la provincia de Sevilla es donde se da la mayor parte de las infecciones, pues en las últimas semanas se han verificado casos en localidades como Villamanrique de la Condesa, Coria del Río, Palomares del Río, Dos Hermanas o la misma capital hispalense.

Ante esta situación, la Junta mantiene en alerta a 19 municipios andaluces por riesgo de transmisión del virus. Estas medidas implican un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, controles sobre la población de mosquitos y campañas informativas dirigidas a la ciudadanía para reducir el riesgo de picaduras.

Cómo se transmite el virus del Nilo

El virus del Nilo Occidental se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos que previamente se han alimentado de aves infectadas, consideradas su principal reservorio natural. Las zonas cercanas a humedales, marismas y arrozales suelen presentar un mayor riesgo de circulación del virus.

La mayoría de las personas infectadas no desarrolla síntomas o presenta cuadros leves similares a una gripe. Sin embargo, en una pequeña proporción de casos, especialmente entre personas mayores o con enfermedades previas, la infección puede derivar en complicaciones neurológicas graves como meningitis o encefalitis.

Las autoridades sanitarias recomiendan utilizar repelentes, instalar mosquiteras, evitar la exposición durante las horas de mayor actividad de los mosquitos y eliminar acumulaciones de agua estancada en viviendas y jardines para reducir el riesgo de contagio.