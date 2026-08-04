Sevilla registra 16 casos en humanos afectados por el virus del Nilo

En consecuencia, la Consejería ha decidido decretar hasta el 26 y 27 de agosto el periodo de declaración como área en alerta de Villamanrique de la Condesa y Coria del Río, respectivamente. Ambos casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, tal y como ha asegurado la Junta en un comunicado.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y Coria del Río, y a la Diputación de Sevilla. Actualmente, son 19 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén).

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

INFORME SEMANAL

Hasta el momento, se han diagnosticado 11 casos leves y cinco casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar, Sevilla, Bollullos de la Mitación y Dos Hermanas, después de haber realizado estudios de laboratorio a 298 usuarios, despistaje de arbovirosis en 107 pacientes con meningitis víricas y 2.088 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 219 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 3.862*determinaciones en 207 trampas activas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Córdoba); Benacazón, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa (Sevilla); y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga); Lopera (Jaén).

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río en la provincia de Sevilla y Mollina en la provincia de Málaga.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género culex, principalmente culex pipiens y culex perexiguus, y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO), de manera que recibe información de cerca de 220 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías o entidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Actualmente 122 municipios se encuentran en un nivel de riesgo alto: Almería seis, Cádiz 18, Córdoba 14, Granada cinco, Huelva 15, Jaén nueve, Málaga 11 y Sevilla 44.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.563 verificaciones en un total de 690 municipios. En 353 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 2.960 acciones directas, en las que han participado 60.206 personas, e indirectas.

En concreto, se han desarrollado 1.047 acciones comunitarias, 1.595 en centros escolares, 117 en colaboración con profesionales no sanitarios y 201 con profesionales sanitarios.

RECOMENDACIONES

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito.

Este recordatorio adquiere "especial importancia" en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos porque atraen a los mosquitos.

Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.