Muere Arnaud Denid, el actor francés de 'Yves Saint Laurent', tras recibir la eutanasia en Bélgica

El actor francés Arnaud Denis (43), conocido por su papel en la película 'Yves Saint Laurent' (2014), ha muerto tras recibir la eutanasia en Bélgica, país al que acudió tras años de sufrimiento que él atribuía a una prótesis que le fue implantada a finales de 2023 que, según el actor, era el motivo por el que sufría fuertes dolores, náuseas, temblores y diferentes problemas digestivos, musculares y neurológicos que le llevaron a perder casi 20 kilos en tres meses. Según el diario Le Parisien, la actriz y amiga del actor, Delphine Depardieu, asistió a su eutanasia e informó que Denis falleció "aliviado y casi con una sonrisa en los labios".

Denis, llevaba tiempo buscando poner fin a su sufrimiento físico que, según él, le provocaba la implantación de una prótesis de hernia. Poco antes de recibir la eutanasia, el actor colgó un mensaje en sus redes sociales en las que atacaba con dureza la "violencia" del sistema médico y al fabricante de la prótesis en cuestión: "Morir no es nada, lo doloroso es no vivir", afirmaba parafraseando a Víctor Hugo. "Su cuerpo ya no le sostenía. Había perdido el control sobre él", explicó el abogado del actor.

En una reciente entrevista, el intérprete narraba su "calvario" y se mostraba convencido de que la prótesis era la responsable, pese a que diversos informes médicos no eran tan categóricos. Llegó, incluso, a crear una asociación para aglutinar las denuncias de otros pacientes que también sufrían dolores crónicos tras haber recibido una prótesis similar. El actor, además, llegó a denunciar ante la Fiscalía de París como negligencia médica la relación entre sus síntomas y la prótesis y pidió someterse a una intervención para retirar el implante.

La carrera y el deterioro del actor francés

Con trayectoria teatral, Denis fue galardonado con un premio Molière en 2025 (los máximos galardones nacionales de teatro de Francia), por su interpretación en 'Las amistades peligrosas', premiado con el Premio Brigadier y nominado a otros tres Molière. Más allá de la gran pantalla, como informa el medio Cinemanía, Denis desarrolló buena parte de su carrera en los escenarios franceses. Pasó por el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático antes de fundar, siendo muy joven, su propia compañía. También, como director teatral, puso en escena obras de autores como Molière y Oscar Wilde.