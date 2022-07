Una modelo de la campaña Igualdad de se queja de que el Gobierno ha usado su imagen sin permiso

El Ministerio de Igualdad ha lanzado una campaña que apuesta por un verano "sin estereotipos" ni "violencia estética" y en la que reivindica la diversidad de los cuerpos y poder disfrutar del verano "cómo, dónde y con quien tú quieras".

La campaña, dirigida por el Instituto de las Mujeres, muestra una imagen en la playa de cinco mujeres de distintas razas, tallas, con una mastectomía, bajo el lema "El verano también es nuestro". En Twitter, la ministra de Servicios Sociales, Ione Belarra, ha recordado que "todos los cuerpos son cuerpos de playa". "Nuestros cuerpos son para ser cuidados, respetados y disfrutados".

Una de las modelos de la fotografía ha lamentado en sus redes sociales que nadie ha contactado con ella para pedirle permiso para utilizar su fotografía. Se trata de Nyome Nicholas que en su cuenta de Instagram ha señalado su decepción:

"Me acaban de enviar esto... mi imagen está siendo utilizada por el gobierno español en una campaña, ¡pero no han pedido permiso por mi imagen! ¡Gran idea pero mala ejecución! Pregunten para usar mi imagen ¡podrían haberme etiquetado al menos! @ionebelarra", mencionando a la política española.

Además se queja que no es la primera vez que le ocurre: "¡Ya es la segunda vez que me pasa esto! Sucedió en 2020 cuando un ilustrador utilizó mi imagen para vender productos. El caso es que nunca diría que no, si es por una buena causa pero vamos, pedidme permiso. ¡Esto es muy frustrante!", y pide ayuda para encontrar una solución: "Si alguien sabe con quién puedo contactar para solucionar esto, por favor, mandadme un mensaje directo".