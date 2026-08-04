Más allá del baño: las playas también invitan a leer

El Ayuntamiento de Poio refuerza este verano su apuesta por llevar la lectura directamente a la arena con Biblioplaya, un servicio gratuito de préstamo de libros que permite a vecinos y visitantes escoger una obra en las casetas de socorrismo y devolverla allí mismo al terminar. La iniciativa, que funciona todos los días de 12.00 a 20.00 horas, nació para facilitar el acceso a los libros en una época en la que baja la asistencia a la biblioteca y este año crece de dos a tres arenales. El alcalde, Ángel Moldes, explica que el objetivo era “dar una oportunidad a todos los vecinos y vecinas” y también a quienes disfrutan de las playas, combinando “lo que es el ocio y al mismo tiempo” el impulso a la lectura.

El balance, según el regidor, confirma la buena acogida del proyecto: en julio, los préstamos aumentaron un 40% respecto al año anterior y no se ha registrado ningún incidente con los libros. Moldes destaca que los usuarios valoran no tener que llevar ejemplares desde casa y poder recogerlos en el propio servicio de socorrismo, una colaboración que considera fundamental. “La experiencia está siendo muy buena”, afirma, antes de subrayar que incluso algunos lectores se ofrecen a donar libros al Concello. La repercusión de Biblioplaya ya ha despertado el interés de otros ayuntamientos: “tuvimos ya tres llamadas de distintos consistorios”, señala Moldes, convencido de que en los próximos años este servicio podrá verse “tanto en Galicia como fuera de Galicia”.