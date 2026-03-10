Madrid permitirá circular a coches sin etiqueta: cuándo entra en vigor el cambio y qué vehículos podrán desplazarse por la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid va a permitir la circulación de vehículos con clasificación 'A' (sin etiqueta ambiental) por la ciudad "mientras se cumpla con la directiva" europea de calidad del aire, como viene haciendo la capital los últimos cuatro años.

Alega el Consistorio que "el porcentaje de afección" de los vehículos 'A' "es mínimo", dado que en febrero pasado se registraron en la ciudad 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que apenas 11.309 (el 1,08 %) carecían de etiqueta ambiental.

Con esta medida, el Ayuntamiento amplía indefinidamente la moratoria aprobada por primera vez a finales de 2024, y luego prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026, para demorar el veto a estos vehículos.

Qué coches sin etiqueta podrán circular por Madrid y cuándo entrará en vigor la norma

Esto será aplicable a vehículos empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la ciudad, el Ayuntamiento. Así pues, se permitirá a los vehículos 'A' circular por todo el término municipal y también estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda.

El Gobierno municipal explica que esta medida se recoge en una enmienda del PP que se incorporará al texto definitivo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que previsiblemente será aprobada en el Pleno municipal de este mes.

Este nuevo "período transitorio de autorización temporal" quedaría extinguido, según el Ayuntamiento, "si se produjera el incumplimiento de los valores límite de dióxido de nitrógeno en cualquiera de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña".

En este sentido recuerdan que, desde 2022, Madrid ha cumplido sin falta con los límites establecidos por la normativa europea, y añaden que enero y febrero de 2026 han registrado los niveles más bajos para estos meses "de toda la serie histórica".