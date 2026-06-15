Madrid obliga a estar empadronado para obtener la tarjeta de transporte y Renfe lo tacha de "error": "Genera desigualdades"

A partir de este lunes será obligatorio estar empadronado en Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP, conocida como abono mensual).

Según publicó el Gobierno regional la pasada semana en el BOCM, la medida se aplicará desde hoy, en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente. Hasta el momento, el uso del conocido abono transporte no requería estar empadronado.

El rechazo de Renfe

Esta decisión ha provocado la reacción de Renfe, que la rechaza y la tacha de error. La compañía ha afirmado en un comunicado que las nuevas instrucciones aprobadas por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid van a "generar desigualdades" porque introducen diferencias entre ciudadanos en el acceso al transporte público.

"La política de movilidad debe centrarse en un objetivo claro: reducir el uso del coche y fomentar el transporte público, sin discriminar por el lugar de empadronamiento", han explicado. En este sentido, Renfe recuerda que sus títulos de transporte ofrecen distintas opciones sin necesidad de justificar el empadronamiento, a diferencia de los nuevos requisitos que exige la Comunidad de Madrid para la tarjeta de transporte.

Además, Renfe exigirá la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento ante una decisión no comunicada ni consensuada.