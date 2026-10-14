La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona no recuperará la normalidad, al menos, hasta el 22 de ocubre

La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona no recuperará la normalidad, al menos, hasta el jueves 22 de octubre, después de que el servicio ferroviario se viera afectado el lunes por un incendio en una cabina de cola de un AVE que operaba entre Atocha y Figueres.

Así las cosas, Adif ha pedido a Renfe, Iryo y Ouigo una reorganización de las circulaciones. Los viajeros afectados por las diferentes cancelaciones están siendo informados a través de los canales habituales de la compañía y, si no están de acuerdo con la reubicación, podrán pedir el cambio de su billete o su cancelación con devolución íntegra del importe.

Renfe ha programado 65 trenes para el jueves

En este sentido, hasta que el servicio de alta velocidad recupere la normalidad, Renfe ha programado 65 trenes para este jueves, dos más que el miércoles. Según ha explicado la compañía en un comunicado, se ha incorporado al servicio el AVE 3131 con salida de Madrid a las 13:22 horas y el AVE 3140 con salida de la ciudad condal a las 14:25 horas.

Así, con el objetivo de mantener la movilidad y preservar el mayor número posible de plazas, Renfe ha puesto en marcha un plan operativo que combina trenes en doble composición con ajustes horarios en algunos servicios. También ha informado a los viajeros afectados de manera individualizada.

Por su parte, Iryo ha cancelado los trenes 6081 y 6320 cuyos pasajeros serán reubicados en los servicios 6091 y 6281, en el caso del primer tren, y en los 6130 y 6014 en el caso del segundo tren.

Ya se ha retirado de la vía el tren afectado por el incendio

La circulación continúa solo por una única vía en el tramo entre Ricla (Zaragoza) y Plasencia de Jalón (Zaragoza). Los servicios operarios retiraron de la vía el tren remolcado la pasada noche, pero todavía están trabajando para retirar la unidad dañada por el fuego.

Desde Renfe indican que es una maniobra "de elevada complejidad técnica" por el difícil acceso a la zona, por lo que los trabajos se prolongarán a lo largo de los próximos días. Una vez sea retirado todo el material, Adif inspeccionará las instalaciones para determinar las actuaciones necesarias antes de recuperar la normalidad del servicio.