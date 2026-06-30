La ley de eutanasia cumple cinco años: sus defensores exigen en Onda Cero "más agilidad" en los procesos y un "protocolo específico"

En 2021 el Congreso de los Diputados dio luz verde a la ley de eutanasia. Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, ha pasado por los micrófonos de Por fin, donde ha señalado que el balance es "positivo", pero que faltan cosas por hacer, como la creación de un protocolo específico para que los profesionales sepan cómo actuar.

Aunque ha habido que sortear muchos "obstáculos" que, a su juicio, no debería ser "tan problemático". Es un proceso que debería tardar entre 25 y 30 días, pero "está durando 50, hay que esforzarse para que sea más ágil". Por eso, ha advertido a las personas que estén barajando esta opción que sean rápidas y se anticipen "un mínimo de tres o cuatro semanas".

En países como Bélgica u Holanda son "muchísimo más ágiles", pero en España hay "muchos intervinientes" y es posible que la enfermedad se lleve por delante a la persona, algo que ocurre en una de cada tres solicitudes. "No es tan grae porque al final se van a morir con una asistencia palitativa", ha continuado, pero cuando y pasa ese plazo de 50 días, 15 o 20 se pueden "ahorrar" si el proceso fuera más ágil.

Cuáles son los pasos que una persona debe seguir para pedir la eutanasia

Para que a una persona le concedan la eutanasia debe pasar "tres entrevistas", ha explicado. Primero, el médico comprueba si la persona está "en contexto eutanásico". 15 días después se repite el procedimiento y, por último, interviene un segundo médico y el solicitante ya no tiene que hacer nada más. Una vez superado este proceso, y tras aportar cualquier documento o prueba que falte, la comisión verifica todo.

También ha especificado que la petición de la eutanasia nace "desde que la enfermedad se hace presente" y lo que tiene que hacer es "construir un relato coherente" para que quien escuche entienda por qué quiere morir, cómo sufre y si hay otras opciones de tratamiento.

La necesidad de un protocolo de actuación específico

En este sentido, desde la Asociación llevan años reclamando que se cree un protocolo específico para estos casos, porque a día de hoy no hay una formación. "Que en cada centro sanitario, público y privado, sepan cómo responder", ha exigido. "Esto ya tendría que estar previsto".

Preguntado por si el debate surgido a raíz de la eutanasia de Noelia Castillo, ha lamentado que "no aporta nada" y que fue "negativo" para ella, porque en esos momentos lo que la persona necesita es "el cariño de los tuyos, la tranquilidad y no el circo que se montó".

Si bien, sí tuvo cosas buenas, como que "muchas personas" se enteraron de que había una ley de eutanasia, pero ha querido dejar claro que "Noelia no representa la eutanasia, es una excepción", porque el perfil habitual es "un señor al que le queda poca vida y no se puede valer por sí mismo".