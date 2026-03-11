Ketty Garat ve un "espectáculo cínico" de Sánchez con 'Hodio': "¿Valdrá para los bots de Moncloa para atacar periodistas?"

Pedro Sánchez ha anunciado la creación de 'Hodio', una herramienta destinada a rastrear la huella de los discursos de odio y la polarización en redes sociales. Ketty Garat ha ironizado con la credibilidad de la iniciativa apuntando al Ejecutivo como uno de los principales focos de lo que denuncia.

Durante su intervención, Garat se ha preguntado si está plataforma también va a fiscalizar la actuación del propio Gobierno. "Yo lo que me pregunto es esta herramienta va a valer para cuando el Gobierno manipula una conversación privada entre un guardia civil y su confidente para simular un magnicidio, para inventarse el bulo de la bomba lapa", ha afirmado.

"¿Va a valer para cuando el Gobierno nos insulta a los medios de comunicación, a periodistas con nombre y apellidos desde las tribunas del Congreso, cuando cambia mofándose del nombre de los medios de comunicación para ridiculizar y vejar nuestro trabajo?", ha planteado.

En esa misma línea, ha asegurado que la actividad de Moncloa sería susceptible de ser intervenida por 'Hodio': "¿Va a valer para la cantidad de bots que manejan los 700 asesores desde el Palacio de la Moncloa que atacan a periodistas de manera sistemática para minar su credibilidad?".

A su juicio, el problema no es solo el odio que circula en redes sociales, sino su origen. "Esto va a valer para todos esos episodios de odio cuyo epicentro y origen está en el Palacio de la Moncloa". Y finaliza con una reflexión: "A mí me parece que esto es un espectáculo absolutamente cínico por parte del Gobierno, porque una de las principales fábricas de odio en estos momentos en las redes sociales tiene su origen y epicentro en La Moncloa".

Qué es 'Hodio', la herramienta anunciada por Sánchez

El presidente del Gobierno ha presentado 'Hodio' durante la inauguración del Foro contra el Odio en Madrid, un encuentro que reúne a expertos, plataformas digitales y personas afectadas por mensajes discriminatorios en internet.

La herramienta permitirá medir la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en redes sociales. Sus resultados se harán públicos "para que todo el mundo sepa" quién actúa contra estos contenidos, quién "mira hacia otro lado" y quién "hace negocio con ello".

Sánchez ha defendido que el sistema será transparente y riguroso, basado en criterios académicos reconocidos y que combinará análisis cuantitativo con revisión experta para garantizar precisión y representatividad. En su intervención, ha apelado a la necesidad de empezar a hablar de la "huella del odio" del mismo modo que se debate sobre la "huella de carbono", con el objetivo de frenar el impacto social y democrático de estos mensajes.