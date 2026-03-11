DISCURSOS DE ODIO

Pedro Sánchez anuncia el lanzamiento de 'Hodio', una herramienta para rastrear el odio en redes

Esta herramienta permitirá medir la evolución y el impacto de los discursos de odio en redes y la amplificación de estos mensajes y sus resultados serán expuestos públicamente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene en la inauguración de la primera Cumbre Internacional contra el Odio, este miércoles en Madrid. | Agencia EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de 'Hodio', una herramienta para rastrear la huella de los discursos de odio y la polarización en redes sociales y exigir a los responsables de las plataformas digitales que rindan cuentas por su permisividad con estos contenidos.

Los mensajes serán expuestos "públicamente"

Esta herramienta permitirá medir la evolución y el impacto de los discursos de odio en redes y la amplificación de estos mensajes y sus resultados serán expuestos públicamente "para que todo el mundo sepa" quién frena estos contenidos, quién "mira hacia otro lado" y quién "hace negocio con ello".

El jefe del Ejecutivo ha anunciado el lanzamiento de esta herramienta durante la inauguración del Foro contra el Odio en Madrid, que reúne a expertos, plataformas y personas afectadas para debatir sobre la proliferación de mensajes discriminatorios en redes sociales.

Pedro Sánchez ha explicado que esta nueva herramienta será transparente y rigurosa, estará basada en criterios académicos reconocidos y combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad.

Ha destacado la importancia de comenzar a hablar de la "huella del odio", al igual que se discute sobre la "huella de carbono" para impedir el impacto social y democrático que estos mensajes están generando en la convivencia.

