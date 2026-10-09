Un juez investiga a tres profesoras de un colegio de Madrid por presuntos malos tratos a bebés

Un juzgado investiga a una maestra de infantil y a dos directivas del colegio concertado Alborada, situado en Alcalá de Henares (Madrid), por el presunto maltrato a bebés. A la docente se le atribuyen malos tratos a niños durante el curso pasado y a las superiores la falta de reacción ante los avisos de otras trabajadoras del centro.

La acusación se apoya en un audio y un vídeo grabados por otras profesionales donde se pueden ver estas actitudes. Sin embargo, el colegio ha enviado un comunicado a las familias donde cuestiona parte de lo publicado.

La denuncia presentada a los juzgados indica que la educadora les propinaba golpes en la cabeza y la boca, zarandeos bruscos y burlas. Además, la maestra les llenaba la boca de comida y les tapaba la nariz, forzándoles de forma agresiva a tragar. Una práctica que, según las testigos, en ocasiones los hacía vomitar y los ponía al borde del atragantamiento.

Inician las investigaciones

El procedimiento judicial comenzó en agosto, después de que la policía observara indicios de criminalidad. Por ello, se ha abierto la causa por supuestos delitos de torturas, contra la integridad moral y tratos degradantes.

Un juzgado de Torrejón de Ardoz abrió la causa a la vista de las evidencias reunidas por la policía que, además de las denuncias presentadas y los documentos aportados, incluyen declaraciones de otros empleados y de padres.

Fuentes jurídicas señalan que aún se desconocen las responsabilidades específicas que podrían atribuirse a cada persona implicada. La magistrada sería catalogada como autora de los hechos, mientras que las directivas podrían ser consideradas cómplices, cooperadoras necesarias y encubridoras, aunque también podrían quedar absueltas.

Después de dar esos primeros pasos, la instructora de Torrejón se ha inhibido en favor de los juzgados de Alcalá de Henares, donde supuestamente se cometieron los hechos, para que acaben de investigarlos.

El colegio niega haber conocido los hechos

El director del colegio, David Arranz, explica que en cuanto se supo que podía haber unos presuntos malos tratos por parte de la educadora, "se procedió a su inmediato despido para proteger a los menores".

Una afirmación que contradice lo reflejado en la denuncia, puesto que una de las educadoras denunció los malos tratos en el mes de febrero. No solo no se produjeron consecuencias, sino que dicha profesora acabó siendo despedida bajo el argumento de "descenso de alumnado por la caída de la natalidad".

Tras esta primera denuncia, la maestra siguió con sus comportamientos, derivando en una segunda denuncia interna que fue acompañada de un vídeo corto donde se podía observar a la profesora golpear en la frente y agarrar bruscamente de la cabeza a un bebé.

Unas actitudes que provocaron que los bebés comenzaran a mostrar pánico al verla, agarrándose a las piernas de sus tutoras. Según refleja la denuncia, la educadora comenzó a encerrarse cada vez más en clase con sus alumnos hasta el punto de ser la única que pasaba las ocho horas de jornada con ellos en el aula.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid explica que la Inspección Educativa ha estado "en todo momento en contacto" con el centro concertado para recabar información y supervisar las medidas adoptadas por la dirección para garantizar la protección y seguridad del alumnado.