Juanma Moreno califica de "nefasta" la gestión del Gobierno de la crisis en Ceuta: "Inoperancia e incompetencia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este jueves Ceuta para conocer en qué punto se encuentra la crisis desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos hace tres semanas y en medio del choque institucional entre la ciudad y el Gobierno por el reparto de las menores.

Juanma Moreno ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar llevando a cabo una "nefasta" gestión de la crisis migratoria y ha calificado como "intolerable" la situación: "Lamentablemente, el Gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias. No lo ha estado y, además, lo ha demostrado dando una imagen de inoperancia e incompetencia que desde el resto de España y Europa hemos podido comprobar".

Andalucía ayudará a la recuperación de Ceuta con promoción turística e inversiones

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha comparecido junto con el presidente andaluz y ha valorado el respaldo de Andalucía y de su presidente a la ciudad autónoma, así como el paquete de iniciativas que ambas administraciones preparan para contribuir a la recuperación económica y social de Ceuta:

Medidas de promoción turística de la ciudad autónoma.

de la ciudad autónoma. El impulso de proyectos de inversión .

. La colaboración entre los puertos.

Vivas, que ha sostenido que la presencia del presidente andaluz supone una muestra de la "fraternidad" entre ambos territorios en un momento especialmente difícil para Ceuta, ha detallado una batería de medidas en las que trabajan los gobiernos de Ceuta y Andalucía para favorecer el relanzamiento de la ciudad, entre ellas un programa de comercialización turística conjunta que incorpore Ceuta como extensión de la Costa del Sol, Cádiz y el Campo de Gibraltar.

El Gobierno "cumple plazos" en el traslado "voluntario" de migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este jueves que el Gobierno está "cumpliendo los plazos" al haber trasladado a 1.800 migrantes acampados en la playa del Trampolín a "recursos temporales de acogida", un traslado que ha calificado como "voluntario".

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, Saiz ha recordado que el pasado lunes había anunciado 1.500 plazas "de manera inminente" y ha celebrado que haya ya 1.800 activas, además de avanzar que "muy pronto se irán contando las siguientes plazas en los distintos recursos en los que se está trabajando".

"La playa ha quedado vacía", ha destacado la ministra, que ha dicho que el desalojo ha sido "un trabajo absolutamente delicado y que pone en el centro lo humanitario".

Choque institucional por el reparto de las niñas migrantes

La última hora en la ciudad autónoma se produce en mitad de un nuevo choque institucional entre Ceuta, el PP y el Gobierno a cuenta del traslado y reparto de las 500 niñas migrantes a la península.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, anunció este jueves que el Gobierno trabaja para acelerar el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas que se encuentran actualmente en los dispositivos de acogida de Ceuta, al considerar que constituyen el colectivo más vulnerable en el contexto de la actual crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Pérez Correa explicó que la presencia creciente de menores de sexo femenino, algunas de ellas de apenas 10 y 11 años, ha obligado a las administraciones a buscar fórmulas específicas de protección. "Nuestra urgencia ahora mismo es intentar que estas niñas estuvieran fuera de los riesgos que implica una situación de calle", afirmó.

Este miércoles, Juan Jesús Vivas y Alberto Núñez Feijóo, exigieron la devolución de todos los migrantes que cruzaron la frontera, incluidos los menores de edad y los solicitantes de asilo. Ambos mostraron recelos hacia el plan del Ministerio de Juventud para el traslado urgente de estas 500 niñas en extrema vulnerabilidad. Mientras, el ministro de Hacienda, Arcadi España, recomendaba este jueves al PP leerse la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las expulsiones de menores "sin ningún tipo de expediente administrativo, sin escucharles".

Bruselas recalca "el deber" de España de proteger a los menores de Ceuta

La Comisión Europea ha afirmado este jueves que España tiene el "deber" de garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados que cruzaron a Ceuta, al tiempo que ha insistido en su "clara expectativa" de que todos los migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma sean devueltos a Marruecos.

"Debe garantizarse la protección de los menores vulnerables. Y esto es, por supuesto, un deber del Estado, en este caso de las autoridades españolas, garantizarlo", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz del Ejecutivo comunitario sobre Asuntos Internos, Markus Lammert.