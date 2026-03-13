Juan del Val, sobre las competiciones deportivas en Qatar o Arabia Saudí: "Me parece absolutamente vergonzoso"

Este jueves Juan del Val ha sido protagonista en Radioestadio Noche, donde ha repasado diferentes temas de la actualidad deportiva, que en las últimas horas pasa por la elección de la sede de laFinalissima.

El conflicto en Oriente Medio ha descartado a Qatar como sede a pocas semanas de que se dispute el partido entre España y Argentina y aún hoy, a dos semanas de que se juegue, no hay un estadio confirmado para acoger el partido.

En este contexto, Del Val ha valorado negativamente el hecho de que muchos deportes se estén llevando competiciones a países con regímenes como estos. "Me parece vergonzoso que se juegue una final en Qatar o la Supercopa en Arabia", explicaba en Radioestadio Noche.

El escritor se ha mostrado muy contrario a este tipo de decisiones y aboga por poner los principios por delante. "Ir allí a blanquear aquellos regímenes tan horribles... No nos deberíamos prestar (…) También hay algunas voces que dicen que no se irían a jugar a un equipo allí. Hay algunas cosas que no se pueden blanquear", ha sentenciado.

Su madridismo

"Creo que no tiene ningún sentido ser de otro equipo", responde entre risas Juan del Val a la pregunta de por qué es madridista. El escritor reconoce su madridismo confeso y se muestra encantado tras la impresionante victoria en Champions ante el Manchester City. "Yo sí pensaba que podía ganar el Madrid", reconoce sobre el partido del pasado miércoles.

También repasa las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del próximo domingo en las que explica entre risas que prefiere que gane "el que peor le venga al Barça".

En clave deportiva también se acuerda de los culés aventurándose pronosticar un enfrentamiento entre Barça y Atlético de Madrid en los cuartos de final de Champions en el que se impondrán los rojiblancos. "Es lo que creo, a parte de lo que quiero", asegura.