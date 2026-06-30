Juan Carlos Monedero, suspendido un año de sus funciones en la Complutense por acoso sexista a algunas de sus alumnas

La Universidad Complutense de Madrid ha impuesto una sanción de un año de suspensión de funciones a Juan Carlos Monedero tras concluir un expediente disciplinario en el que se le considera responsable de una falta muy grave por acoso sexista hacia varias alumnas.

La resolución, firmada en mayo y conocida este martes, establece que seis meses de la sanción ya han sido cumplidos como medida cautelar, por lo que ese periodo será descontado del tiempo total de suspensión.

Acoso sexual y sexista

La investigación interna comenzó en febrero de 2025 después de que una estudiante presentara una denuncia al amparo del protocolo de la universidad contra el acoso sexual y sexista. Durante la instrucción del expediente, la universidad recabó diversos testimonios de alumnas que denunciaron comentarios considerados ofensivos y discriminatorios por razón de sexo.

Paralelamente, la Fiscalía investigó los hechos desde el punto de vista penal, pero archivó el procedimiento al no apreciar indicios suficientes de delito. No obstante, el Ministerio Público calificó la conducta atribuida al profesor como "improcedente", "fuera de lugar" y "reprochable moralmente", dejando abierta la vía disciplinaria en el ámbito universitario.

Entre los testimonios, se ha recogido que le dijo a una alumna que tenía "cara de zorra" y que, a quienes querían ser madres, les dijo que aspiraban a ser "vacas lecheras".

La sanción de la Universidad Complutense constituye una resolución administrativa independiente del procedimiento penal archivado y responde exclusivamente a la normativa disciplinaria aplicable al personal docente de la institución.

En su día, Monedero comentó que lleva más de diez años sufriendo "denuncias falsas" por "rumores" orquestados para hacerle daño y que no le parece "justo" verse salpicado por acusaciones de presunto acoso sexual, cuando él es un defensor del la 'Ley solo sí es sí' y tiene claro que cualquier relación se basa en el consentimiento.