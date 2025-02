Todo lo que se sabe del 'caso Monedero': acusado de acoso sexual y Podemos, en el punto de mira por ocultarlo

Esta semana se han conocido nuevas acusaciones de acoso sexual a uno de los fundadores de Podemos. En esta ocasi贸n ha sido Juan Carlos Monedero el acusado de violencia sexual, como se desprendi贸 de un audio publicado por ABC del periodista Sergio Gregori, uno de los fundadores del canal de televisi贸n de Pablo Iglesias, en el que relataba acoso sexual a dos mujeres.

"Esto lo s茅 yo desde hace mucho tiempo. A m铆, 'X' (nombre de una de las chicas) me cont贸 cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo, cosas que tal como me las cont贸 suena a agresi贸n sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quer铆a que eso trascendiera a la esfera p煤blica...Como 'X' no quiso denunciar nada yo segu铆 manteniendo una relaci贸n normal y cordial con Monedero", asegura en el audio.

El audio, enviado por WhatsApp a la militante Raquel Ogando, se sum贸 a la denuncia de la exeurodiputada Lola S谩nchez Caldentey, que tambi茅n acus贸 a Monedero de agresi贸n sexual, y fue el principio de una avalancha de dudas sobre el propio Monedero y Podemos, que confirm贸 que apart贸 a su cofundador tras conocer los dos testimonios en su contra en septiembre de 2023.

Poco despu茅s, se conoci贸 que la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid inici贸 en enero una investigaci贸n a Monedero, en un expediente de informaci贸n reservada despu茅s de recibir una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna.

Podemos, en el punto de mira por su posible conocimiento de la noticia

Adem谩s de Monedero, el foco se ha ido desplazado a Podemos, que revel贸 tras salir a la luz el caso que le apart贸 del partido en 2023 tras recibir los testimonios de violencia sexual. As铆, fuentes de Podemos insisten en que actuaron "desde el primer minuto" y cuando tuvieron conocimiento de quejas contra Monedero.

No obstante, una informaci贸n del ABC se帽ala que este presunto comportamiento de Juan Carlos Monedero ya ser铆a conocido por la c煤pula del partido, que trat贸 de ocultarlo. El diario ha tenido acceso a una conversaci贸n en abril de 2023 entre Raquel Ogando y una de las presuntas v铆ctimas, una joven que asegura que "Irene (Montero) lo sabe y Pablo (Iglesias)": "Me estoy enterando de muchas cosas que me decepcionan mucho, como que Irene lo sabe y Pablo desde luego".

"Claro que lo saben", le respondi贸 Ogando a la presunta v铆ctima, que sosten铆a que "lo sabe todo el mundo, por lo que estoy viendo".

Esta noticia choca con la versi贸n de Podemos, que insiste en que actu贸 en cuanto tuvo conocimiento de las acusaciones. Isa Serra, portavoz de la formaci贸n, ha subrayado que Monedero no tiene ninguna responsabilidad en Podemos: "Desde Podemos se ha informado de c贸mo se actu贸 y yo quiero reiterar que en Podemos se actu贸 y se seguir谩 actuando para garantizar que nuestra organizaci贸n consiga que la sociedad sea un espacio seguro para todas las mujeres".

La versi贸n de Monedero: se defiende y afirma que lleva a帽os sufriendo denuncias falsas

Juan Carlos Monedero se ha pronunciado tras conocerse las acusaciones contra su persona. El cofundador de Podemos afirm贸 que nunca tuvo constancia de esas supuestas denuncias y que el partido no le comunic贸 nada relativo a desplazarle de la actividad del mismo. Es m谩s, recalc贸 que llevaba tiempo desvinculado de los actos de Podemos tras "divergencias" con la actual direcci贸n.

Adem谩s, coment贸 que lleva doce a帽os sufriendo "denuncias falsas" por "rumores" orquestados para hacerle da帽o y que no le parece "justo" verse salpicado por acusaciones de presunto acoso sexual, cuando 茅l es un defensor del la 'Ley solo s铆 es s铆' y tiene claro que cualquier relaci贸n se basa en el consentimiento.

Tambi茅n desgran贸 que ya no forma parte de la primera l铆nea pol铆tica, que no se puede decir que "algo suena a delito y soltarlo" a la opini贸n p煤blica y que estas acusaciones persiguen debilitar a Podemos. As铆 lo destac贸 en un escrito publicado en sus canales de redes sociales dirigido al periodista Sergio Gregori a ra铆z de su audio: "Me hubiera gustado que me llamaras para preguntarme. Eres periodista (...)Todo es raro. Llevo doce a帽os, desde que fundamos Podemos, sin un solo mes de mi vida sin querellas y juicios, todos archivados, todos basados en denuncias falsas, rumores, que alguien hab铆a contado a alguien, que he escuchado, que me han dicho* todos orquestados para hacer da帽o. No te oculto que ya me cans茅".

"Como por arte de magia la normalidad desapareci贸 en mi vida y todo se enreda. Por eso, escucho tus declaraciones con gente de probada animadversi贸n a Podemos, sin m谩s pruebas y con frases gruesas, y no me parece muy justo", lament贸 Monedero.

Luego, recrimin贸, en referencia a Gregori, que "no te puede sonar algo a delito y soltarlo, como han hecho otros anteriormente solo porque estaban llenos de ira". A su vez, ha aludido a la denuncia que en su d铆a puso el extrabajador de Podemos Jos茅 Manuel Calvente, que dio pie al caso 'Neurona' y que tambi茅n se basaba en que "hab铆a o铆do rumores". "Y todo se qued贸 en nada, pero nos rob贸 tiempo de vida".

Posteriormente, Monedero reflexion贸 que "por fortuna los delitos est谩n delimitados por la ley". "Titulares, informativos, tertulias, portadas. 驴Y al final? Nada de nada. Llevamos doce a帽os con, incluso, una polic铆a pol铆tica poni茅ndonos la lupa, con tel茅fonos pinchados y cientos de periodistas investigando. Nunca han encontrado nada. Y qu茅 casualidad que ahora que se han terminado todos los juicios infames, otra vez a la carga", agreg贸.

Es m谩s, Monedero relacion贸 estas informaciones con la circunstancia de que Podemos est谩 "subiendo en las encuestas". "No s茅 si tendr谩 que ver, pero me temo que s铆". Y ha alertado de que hay tipo de acusaciones que son "eficaces", porque "desaparece la presunci贸n de inocencia y le corresponde al acusado probar que no es culpable". "Eso forma parte de una persecuci贸n, no de un comportamiento correcto", dijo.